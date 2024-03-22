Пятница, 22 Марта 2024 11:34

АрмИнфо.В Риме 19-20 марта состоялись оборонные консультации между Арменией и Италией.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, армянскую делегацию возглавил начальник управления оборонной политики и международного сотрудничества министерства обороны Армении Левон Айвазян.

В ходе консультаций делегация МО РА обсудила ход и перспективы развития сотрудничества Армения-Италия в сфере обороны с заместителем руководителя аппарата министра обороны Италии, начальником оборонной политики, генерал-майором Энрико Бардуани и начальником отдела международного сотрудничества Генерального штаба, полковником Маттиа Зуцци.

Левон Айвазян представил ситуацию с безопасностью, сложившуюся вокруг Армении, а также проводимые в Вооруженных силах реформы.

В конце консультаций была подписана годовая программа военного сотрудничества Армения-Италия, достигнуто ряд договоренностей.