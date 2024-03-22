Пятница, 22 Марта 2024 11:33

АрмИнфо.Запад предпринимает навязчивые усилия по отдалению Армении от России, уверен председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

"С учётом очевидных и навязчивых усилий Запада максимально отдалить Армению от Москвы, вынужден эмоционально заметить, что никого, в широком смысле, более проармянского, чем Россия, Еревану не найти. Причин для этого множество - от истории и кровных связей до приоритетов региональной безопасности. Настало время серьёзно призадуматься!", - написал Карасин в своем Телегарм-канале.