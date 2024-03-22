Пятница, 22 Марта 2024 09:43

АрмИнфо. В Армении стартовали мероприятия, посвящены 100- летию со дня рождения национального героя республики, кавалера французского ордена Почетного легиона, всемирно известного шансонье, общественного деятеля Шарля Азнавура. Как передает пресс-служба правительства РА, мероприятия пройдут под патронажем правительств Армении и Франции и Фондом Азнавура.

Открывая юбилейные мероприятия, руководитель аппарата премьер-министра РА Араик Арутюнян отметил, что родившийся в парижском районе Сен- Жермен-де-Пре в семье армянских эмигрантов Миши и Кнарик Азнавурян, легенда шансона одинаково и с большой самоотдачей служил двум своим родинам - Франции и Армении, став постоянным связующим звеном, соединяющим два государства. "Шарль Азнавур всегда говорил: "Я сто процентов француз и сто процентов армянин". Мы можем добавить: Он также был стопроцентным гражданином мира. Только великие личности могут считаться гражданами мира, те, кто способен создавать мировые ценности. Благодаря своим достойным заслугам Азнавур уже давно причислен к артистам с мировым именем. Не случайно в разные годы "CNN" и "Times" объявляли Азнавура "Артистом века", Франция - "Отцом французской песни", а ЮНЕСКО - "Послом доброй воли". Если попытаться мысленно пройти путь нашего великого соотечественника, он может превратиться в замечательный фильм, яркий и полный любви, человечности и трудолюбия. Его солидный образ, уверен, стал примером для людей, живущих в разных уголках мира, пытавшихся походить на героев песен или фильмов с участием Азнавура", - подчеркнул глава аппарата премьер- министра РА.

Он добавил, что для армян Азнавур также является лучшим примером любви к Родине и самоотверженного служения. Сегодня мы объявляем о начале юбилейных мероприятий, в рамках которых пройдет множество мероприятий в Армении и за рубежом в разных странах мира: концерты, кинопоказы, выставки, которые еще раз представят миру Шарля Азнавура. Эти мероприятия пройдут до 2025 года", - заключил Араик Арутюнян.