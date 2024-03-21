Четверг, 21 Марта 2024 19:19

АрмИнфо.21 марта 2024 года IDBank разместил именные купонные облигации под аббревиатурой AMANLBB2OER2 посредством публичного размещения на следующих условиях:

Общий объем - 5 миллиона долларов

Годовая процентная ставка - 4,25%

Срок обращения облигаций - 27 месяцев

Облигации будут выплачиваться ежеквартально

Срок погашения - 21 июня 2026г.

Облигации будут размещены с 21 марта 2024 года по 21 мая 2024 года включительно.

После размещения будет осуществлен листинг облигаций в ОАО «Армянская фондовая биржа», и облигации будут котироваться посредством создателя рынка (Marketmaker).

Как известно, Вы можете легко приобрести облигации онлайн в несколько нажатий, не посещая отделение Банка. Необходимо будет зайти в раздел «Ценные бумаги» на онлайн-платформе IDBanking.am, выбрать тип и количество облигаций и совершить покупку.

После покупки облигаций полная информация о них будет доступна в приложении Idram&IDBank: в разделе «Облигации» подраздела «Банковские услуги» представлены отличительный код, количество, номинальная стоимость, годовой купонный доход, дата выплаты купона и дата погашения облигаций.

Вся информация об облигациях также доступна по следующей ссылке.

Программный проспект облигаций зарегистрирован ЦБ РА, решением 1/520 А Председателя ЦБ РА 18 октября 2023года. Электронные версии проспекта программы, ее заполнение и основные условия выпуска можно найти на официальном сайте IDBank-а.