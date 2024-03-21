Четверг, 21 Марта 2024 18:58

АрмИнфо. Тяжелое положение беженцев из Нагорного Карабаха является последней главой в 35-летнем конфликте, в ходе которого сотни тысяч мирных жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома. Об этом в Палате общин парламента Великобритании во время обсуждений: "Международная поддержка беженцев Нагорного Карабаха" заявил госминистр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по делам Европы Лео Докерти.

"В сентябре прошлого года Азербайджан провел военную операцию, которая восстановила его суверенитет над Нагорным Карабахом. В результате почти все этническое армянское население численностью более 100 000 человек бежало в Армению, где столкнулось с острыми гуманитарными проблемами.

Хотя Великобритания полностью признает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, нам также ясно, что применение силы не является приемлемым средством разрешения конфликта", - отметил Докерти, констатировав, что азербайджанской агрессии против Арцаха предшествовала девятимесячная блокада Лачинского коридора - единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией. Дипломат добавил, что привело к тяжелой гуманитарной ситуации, включая нехватку продовольствия, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости.

При этом он подчеркнул, что Великобритания ясно дала понять в двустороннем порядке, а также в ОБСЕ и ООН, что ограничение доступа к Лачинскому коридору и другим маршрутам снабжения неприемлемо, и публично призвала к восстановлению доступа.

Говоря о действиях Великобритании в рамках гуманитарного реагирования, Докерти сообщил, что страна работала с международными партнерами в обеих странах для поддержки гуманитарного реагирования на ситуацию.

"Мы полны решимости поддерживать Армению, поскольку она обеспечивает беженцев из Нагорного Карабаха. Мы продолжим работать с международными партнерами и правительством Армении над укреплением их потенциала по поддержке беженцев и принимающих их общин. Мы также полны решимости поддержать Азербайджан в обеспечении безопасности "восстановленных территорий" для возвращения собственного перемещенного населения, а также в обеспечении интеграции этнических армян, желающих вернуться. Как я уже упоминал, мы выделили 1,5 миллиона фунтов стерлингов на противоминную деятельность в регионе, которая продолжает оказывать очень важное, спасательное воздействие", - отметил он.

Касаясь мирного процесса между Арменией и Азербайджаном, Докерти констатировал, что народы как Армении, так и Азербайджана сильно пострадали в ходе этого затяжного конфликта. "Вот почему правительство Великобритании было ведущим голосом, призывающим к миру и активно взаимодействующим с обоими правительствами. Полагаю, что наблюдаются позитивные тенденции в вопросе возможности установления мира между сторонами. Великобритания готова стать партнером во имя мира, и мы продолжим энергично участвовать в дипломатии и предлагать свои возможности для объединения и поддержки. Иными словами, наша роль состоит в том, чтобы попытаться помочь этим двум странам урегулировать ситуацию и заключить прочный мир", - сказал британский дипломат.

Касаясь роли российских миротворцев в регионе, Докерти заявил, что в Великобритании рассматривают роль России в регионе как не что иное, как крайне бесполезное вмешательство.

"Чтобы ответить на вопрос о нашем подходе в контексте исторической роли России в регионе, ясно, что практический опыт показал, что Россия - бесполезный и ненадежный союзник", - заверил он.

Он также выразил убеждение, что очередная встреча Европейского политического сообщества 18 июля в Великобритании хорошая возможность для лидеров Кавказа собраться вместе, совместно с другими европейскими лидерами, для продвижения мира.

"Что касается сохранения религиозных объектов, и Армения, и Азербайджан несут ответственность за обеспечение защиты и сохранения культурного наследия всех народов региона на благо всех. Мы очень серьезно относимся к сообщениям о разрушении религиозных и культурных объектов и поддерживаем работу международных организаций, проводящих наблюдательные миссии для их оценки", - отметил Докерти.

Он также затронул вопрос армянских военнопленных и гражданских лиц, удерживаемых в Баку, и отметил, что Великобритания продолжает призывать к возвращению всех военнопленных и останков погибших в конфликтах.

"В заключение я еще раз повторяю, что мы поддерживаем тех, кто пострадал от этого конфликта. Мы продолжим оказывать гуманитарную поддержку и будем энергично предлагать нашу дипломатическую поддержку. Мы надеемся, что после многих неспокойных лет существует реальный, значимый и устойчивый шанс на мир на Южном Кавказе", - резюмировал Докерти.