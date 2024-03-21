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АрмИнфо. Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенные фондом Heritage совместно с газетой Wall Street Journal.
Согласно исследованиям, показатель экономической свободы Армении составляет 64.9, что делает ее экономику 47-й самой свободной в Индексе экономической свободы 2024 года. Ее рейтинг снизился на 0,2 пункта по сравнению с прошлым годом, а республика занимает 26-е место из 44 стран европейского региона. Показатель экономической свободы в стране выше, чем в среднем по миру (58.6), но ниже, чем в среднем по региону (67.2). Экономика Армении считается <умеренно свободной>.
Общая нормативно-правовая база остается эффективной, и действуют политики, поддерживающие открытые рынки. Армения демонстрирует относительно хорошие результаты по многим из четырех столпов экономической свободы, но основы экономической свободы не поддерживаются независимой судебной системой. Нанизком уровне находятся также такие показатели как <защита собственности> и <Интегритет государственных органов>, то есть уровень соблюдения общих этических ценностей, принципов и норм в интересах общества. Затянувшаяся коррупция подрывает возможности для более динамичного экономического развития.
Отметим, что рейтинг Армении в индексе начал повышаться с 2018 года и в 2019 году составил 71,9, однако затем пополз вниз и в 2022 году упал до значения 65.3, а в 2023 году - до 65.1.
Отметим, что Индекс экономической свободы для 183 стран мира ежегодно рассчитывается фондом Heritage совместно с газетой Wall Street Journal.
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|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
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|Оппозиционер: сохранение власти Пашиняна повышает риски очередной сдачи Азербайджану территорий под лживыми формулировками
|Ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении назначен главой Комитета градостроительства
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|Политолог: Азербайджан и Турция не собираются оставлять Армении территорию в 29800 кв. км
|Постпред Армении при ООН в Женеве раскритиковал действия Ильхама Алиева в отношении армян и всего армянского
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|Бывший лидер сборной Армении по шахматам стал обладателем Кубка Америки
|Из доклада Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии ПА Евронест исключен ряд формулировок по карабахскому конфликту
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|Политолог: Заявления Пашиняна по Тавушу уже являются основанием для признания его действий антиконституционными и объявления его вне закона
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|Если бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
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|При наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций судебных дел - премьер
|Туркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организацией
|Международный день клиента в IDBank-е
|Тигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительности
|Пашинян: авиакомпания Fly Arna не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок
|Готовится новая программа содействия вынужденным переселенцам из Арцаха - вице-премьер РА представил некоторые подробности
|Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
|Турецкий эксперт: В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 месте
|Раффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом
|Кто сдает села Тавуша?: Пашинян упрекнул оппонентов
|Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер
|Захарова: Москва и Ереван не завершили консультации по вопросу вещания российских телеканалов в Армении
|Согласия по картам все еще нет - Пашинян
|Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии
|Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении
|В Москве не видят положительной динамики в переговорах по нормализации армяно- азербайджанских отношений
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|Захарова об угрозах Пашиняна тавушцам: Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата
|Захарова: Профильные ведомства МИД России занимаются вопросом прояснения ситуации по прекращению действия в Армении системы "МИР"
|Москва: Визит Столтенберга на Южный Кавказ - очередная попытка затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влияния
|В Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площади
|Столтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерства
|Заявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат
|Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РА
|Помощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьера
|В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса Тораманяна
|Пашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию Армении
|Депутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с Азербайджаном
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