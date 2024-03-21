Четверг, 21 Марта 2024 18:53

АрмИнфо. Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные исследований, проведенные фондом Heritage совместно с газетой Wall Street Journal.

Согласно исследованиям, показатель экономической свободы Армении составляет 64.9, что делает ее экономику 47-й самой свободной в Индексе экономической свободы 2024 года. Ее рейтинг снизился на 0,2 пункта по сравнению с прошлым годом, а республика занимает 26-е место из 44 стран европейского региона. Показатель экономической свободы в стране выше, чем в среднем по миру (58.6), но ниже, чем в среднем по региону (67.2). Экономика Армении считается <умеренно свободной>.

Общая нормативно-правовая база остается эффективной, и действуют политики, поддерживающие открытые рынки. Армения демонстрирует относительно хорошие результаты по многим из четырех столпов экономической свободы, но основы экономической свободы не поддерживаются независимой судебной системой. Нанизком уровне находятся также такие показатели как <защита собственности> и <Интегритет государственных органов>, то есть уровень соблюдения общих этических ценностей, принципов и норм в интересах общества. Затянувшаяся коррупция подрывает возможности для более динамичного экономического развития.

Отметим, что рейтинг Армении в индексе начал повышаться с 2018 года и в 2019 году составил 71,9, однако затем пополз вниз и в 2022 году упал до значения 65.3, а в 2023 году - до 65.1.

Отметим, что Индекс экономической свободы для 183 стран мира ежегодно рассчитывается фондом Heritage совместно с газетой Wall Street Journal.