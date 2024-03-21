Четверг, 21 Марта 2024 17:08

АрмИнфо.Италия и Туркменистан договорились о сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта, портового и морского сообщения в рамках соглашений, подписанных на переговорах между министром транспорта и инфраструктуры Италии Маттео Сальвини и министром иностранных дел Туркменистана, вице-премьером Рашидом Мередовым в среду.

Транспортное сотрудничество и связи между Италией и Туркменистаном были в центре «теплых» переговоров, говорится в заявлении министерства инфраструктуры и транспорта Италии.

С туркменской стороной были подписаны два меморандума о взаимопонимании - с Управлением портовой системы центральной части Тирренского моря и с итальянской железнодорожной сетью Rete Ferroviaria Italiana (RFI) относительно сотрудничества между портами, морского сообщения и в области железнодорожных систем и интермодальных узлов, соответственно.

Соглашения призваны простимулировать сотрудничество между портами Италии и Туркменистана и транспортные связи двух стран.