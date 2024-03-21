Четверг, 21 Марта 2024 17:03

АрмИнфо.Мэрия Еревана, в частности мэр Тигран Авинян объявил о бескомпромиссности городских властей в вопросе незаконного строительства в столице. В частности, во главе с Авиняном с прошлого года в городе активно проводятся работы по ликвидации незаконных строений.

Но, исходя из ситуации вокруг Института химии (ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии>) напрашивается вопрос - в своей бескомпромиссности насколько непредвзятый подход мэра столицы?

Ведь только недавно в административном округе Нор-Норк мэрия заявила о сносе домов, которые люди возвели своими руками десятки лет назад на земле, являющейся общественной собственностью. По заверению жителей Нор-Норка, они оплачивали коммунальные услуги, облагораживали эту территорию, озеленяли ее, неоднократно пытались приватизировать эти земли, чтобы войти в законное поле, в чем им было отказано. Примечательно, что некоторые из них платили даже налог на имущество, который возможет в случае кадастровой регистрации. Подобная политика городских властей проводится под лозунгом <вернем ереванцам их земли>, чем последние очень горды.

Однако в вопросе Института химии, территория бассейна которого является общественной собственностью, как свидетельствуют сотрудники ГНКО, мэрия не спешит возвращать общине. Данный участок был незаконно отчужден еще в 2007 году, и на его территории сравнительно недавно уже начались строительные работы по возведению многоэтажного жилого дома.

У здания правительства и Министерства образования, науки, культуры и спорта сегодня собрались научные сотрудники научного института, требуя встречи с ответственными лицами, в частности с министром ОНКС Жанной Андреасян.

Ученые выступают против строительства многоквартирного дома, поскольку это парализует исследовательскую работу работу Центра. Они согласны стать частью Академического города, переехать туда, по решению правительства, но вместе с тем просят не уничтожать науку - либо остановить строительство до их переезда, либо же предоставить временную площадку для нормальной работы Центра до старта деятельности Академического города.

В беседе с журналистами адвокат Центра Тигран Нагдалян рассказал, что проблемы начались еще с 2007 года, когда бассейн Центра незаконно был отчужден, в результате чего даже было возбудено уголовное дело. Но в 2017 году уголовное дело приостановили по требованию следователя, с оговоркой, что срок давности прошел. При этом, как отметил Нагдалян, многочисленные сотрудники мэрии приняли факт своих неправомерных действий, в результате чего были составлены ложные заключения и данный участок был незаконно отчужден.

Далее, как продолжил адвокат, генрокуратура обратилась в мэрию, поскольку данный участок является общественной собственностью. <Но мэр не предпринял каких-либо мер, и бездействие мэра продолжается по сей день>, - подчеркнул он.

Центр продолжил свою борьбу, обращаясь с заявлениями в различные госорганы, к ращным должностным лицам, что также не дало каких-либо результатов. Со стороны премьера было озвучено решение сформировать комиссию по данному вопросу, однако его поручение не было выполнено. <В результате чего мы имеем ситуацию, когда мэрия дала разрешение на незаконное строительство. Хотя последняя должна была обратиться в суд, чтобы вернуть общественные земли, чем сейчас они активно занимаются, как мы наблюдаем>, - сказал адвокат.

В 2023 году Институт химии обратился в Генпрокуратуру с просьбой представить иск в Административный суд, который вследствие был отклонен. После чего данный вопрос оспорили в Апелляционном суде, который также отклонили, заметив, что изначально надо обратиться в Министерство теруправления и инфраструктур и столичный муниципалитет, и только в случае бездействия последних можно начать процесс.

Меж тем в материалах дела, по словам адвоката, указано, что Генпрокуратура обращалась в мэрию в 2017 году, и бездействие длится уже на протяжении 7 лет. После Генпрокуратура безуспешно обращалась в Кассационный суд. <По нашим сведениям Генпрокуратура снова представила жалобу в суд>, - отметил Нагдалян.

Сославшись на международные нормы, он подчеркнул, что строительные работы должны проводиться на расстоянии как минимум 200 метров от химических складов, лабораторий, тогда как в случае Института химии строительство проводится на расстоянии 30-40 метров. Он пояснил, что это небезопасно, поскольку на складе хранятся различные вещества, не исключив, что в результате толчков от тяжелой строительной техники, в лабораториях может произойти все что угодно, и даже взрыв.

Сегодня работа Центра парализована, ученые бастуют, потому как работать в условиях строительства невозможно, что чревато в том числе порчей дорогостоящих устройств и оборудовнаия.

Напомним, что еще в 2022 году президиум Национальной академии наук Армении (НАН) и ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии> распространили общее заявление, в котором говорилось, что строительство многоквартирного здания создает неконтролируемые риски для работы и развития единственного в своем роде научно-производственного центра, имеющего стратегическое значение для Республики Армения.

В распространенном заявлении НАН привела причины нецелесообразности строительства жилого дома на территории научно-технологического центра. В частности, в заявлении было отмечено, что закон запрещает строительство зданий в радиусе 30 метров от химических лабораторий; помимо этого в ГНКО имеется дорогостоящее оборудование, которое может быть повреждено или может выйти из строя в результате любой тряски; химвыборсы в результате проводимых исследований могут вызвать жалобы жителей новостройки и т.д.

Отметим, что согласно утвержденной инвестиционной программе в правительстве Армении летом 2021 года компания Green Property Development намерена на месте бассейна на территории ГНКО <Научно-технологический центр органической и фармацевтической химии> построить многофункциональное здание. Общий объем финансирования составляет порядка 10 млрд. драмов.