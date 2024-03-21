Четверг, 21 Марта 2024 17:03

АрмИнфо. За последние два года отношения между Арменией и Евросоюзом значительно улучшились как качественно, так и по темпам их развития. Об этом, выступая на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи <Евранест>, заявил председатель комиссии Национального Собрания РА по внешним связям Саркис Ханданян.

Поздравив украинских и молдавских партнеров с началом переговоров о членстве в ЕС, а также грузинских коллег с получением статуса кандидата в члены ЕС, Ханданян заметил, что тем самым ЕС приблизился к региону Южного Кавказа, открывая новую реальность и множество возможностей.

<Выражаю благодарность нашим коллегам в Европейском парламенте за оценку усилий и стремлений правительства Армении в этом направлении, а также за их твердую поддержку нашей демократии и независимости. Развертывание Европейской долгосрочной гражданской наблюдательной миссии в Армении не только укрепляет архитектуру безопасности Армении, но и расширяет возможности сотрудничества в сфере безопасности. Я оптимистичен, что вскоре будет принято решение о доступе к Европейскому инструменту мира>, - сказал Ханданян, слова которого цитирует пресс-служба НС РА.

Депутат отметил, что Армения также стремится как можно скорее начать диалог о либерализации визового режима, сохраняя приверженность в реализации работ в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, а также в осуществлении совместных инициатив в сферах связи, энергетики и других.

<Армения также ожидает продолжения и более активного участия Евросоюза в процессе регулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. В этой связи выражаю благодарность за принятую Евро парламентом 13 марта резолюцию, в которой говорится о более тесных связях ЕС-Армения и необходимости мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Эта резолюция точно отражает развивающуюся динамику и позитивные изменения в отношениях между Арменией и Европейским Союзом, а также принципы мирного процесса и переговоров между Арменией и Азербайджаном. В статье 16 этой резолюции четко сформулированы принципы, которые должны лечь в основу урегулирования и будущего мирного соглашения. Эти принципы были согласованы и одобрены лидерами Армении и Азербайджана в ходе переговоров в течение последних двух лет. Армения подтвердила на самом высоком уровне свою приверженность этим основополагающим принципам скорейшего урегулирования отношений. К сожалению, Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса. Крайне важно подчеркнуть, что соблюдение принципов, заложенных в Алма-Атинской декларации, имеет объективное значение не только в контексте отношений между Арменией и Азербайджаном, но и имеет принципиальное значение для соблюдения территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы", - сказал Саркис Ханданян.