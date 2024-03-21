Четверг, 21 Марта 2024 17:02

АрмИнфо.Региональная безопасность, развитие и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом для властей Армении. Об этом, выступая на пленарной сессии Парламентской Ассамблеи <Евранест> заявил председатель Национального Собрания РА Ален Симонян, слова которого приводит пресс-служба армянского парламента.

Выразив Ассамблее признательность за принятую резолюцию по гуманитарным вопросам, связанную связи с нагорно-карабахским конфликтом. Резолюция среди прочего касалась освобождения армянских военнопленных, удерживаемых в Азербайджане, предоставление информации о пропавших без вести лицах и сохранении в регионе армянского культурного наследия, спикер отметил, что в сентябре прошлого года мир стал свидетелем этнической чистки жителей Нагорного Карабаха, которые были вынуждены покинуть свою историческую родину. <Эту трагедию можно было бы предотвратить, если бы мир прислушался к предупреждениям Армении о том, что воинственная, антиармянская риторика Азербайджана и блокада Лачинского коридора являются прелюдией к этой трагедии. Подобные социально-политические события еще раз показывают проблемы, с которыми сталкивается демократия во всем мире. Солидарность в защиту общечеловеческих ценностей является императивом дня, права человека должны уважаться, суеверия должны быть отвергнуты, а усилия международного сообщества должны быть направлены на обеспечение мира и стабильности во всем мире>, - сказал глава законодательного органа страны.

Симонян подчеркнул, что после насильственного перемещения армянского населения из Нагорного Карабаха правительство РА сосредоточило свои усилия на удовлетворении гуманитарных потребностей более чем 100 тысяч беженцев. <В этой связи я выражаю благодарность Европейскому Союзу и государствам- членам ЕС за гуманитарную помощь, предоставленную для удовлетворения основных потребностей вынужденно перемещенных лиц. Несомненно, необходима дальнейшая поддержка, чтобы помочь этим людям восстановить свою жизнь, и мы надеемся, что ЕС продолжит поддерживать реализацию социальных программ, разработанных правительством Армении по обеспечению жильем и работой вынужденно перемещенных лиц>, - отметил спикер.

Он добавил, что несмотря на проблемы безопасности, с которыми Армения столкнулась в последние месяцы, Ереван остается непоколебимым в своей решимости построить общество, которое полностью отражает ценности ЕС. <Мы приветствуем приверженность ЕС углублению нашего сотрудничества и с нетерпением ожидаем обновленных приоритетов партнерства, которые отражают наши совместные подходы. Я хотел бы сослаться на историческое заявление премьер- министра Республики Армения Никола Пашиняна, который в октябре 2023 года четко выразил намерение Армении стать еще ближе к ЕС. В этом контексте мы рассматриваем Восточное партнерство, которое способствовало более тесному сотрудничеству по широкой повестке дня, как прочную основу для отношений Армения-ЕС. Восточное партнерство внесло огромный вклад в развитие демократии в моей стране, которая однозначно выбрала путь демократизации и реформ. Армения полна решимости продолжать этот путь при поддержке Европейского Союза и по- прежнему привержена созданию стабильного и достойного мира в регионе>, - подчеркнул Симонян.

Он также выразил признательность Совету ЕС за решение о размещении и дальнейшим расширением гражданской миссии ЕС в Армении, с появлением которой была улучшена ситуация с безопасностью в приграничных районах страны.

<Мы с нетерпением ожидаем начала диалога по либерализации визового режима в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Это станет еще одним поворотным моментом в сотрудничестве Армения-ЕС, которое, наряду с продвижением контактов между людьми, пошлет очень важный политический сигнал народу Армении.Региональная безопасность, развитие и диверсификация оборонного потенциала Армении остаются для нас приоритетом. В связи с этим мы придаем важное значение оказанию поддержки Армении через Европейский инструмент мира, в то же время мы ищем поддержки у всех стран-членов ЕС. В завершение своего выступления хотел бы выразить благодарность Европейскому парламенту за недавнюю принятую резолюцию о необходимости более тесных отношений между Европейским Союзом и Арменией, а также мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Это еще одно наглядное доказательство высокого уровня взаимодействия между Арменией и ЕС, основанного на совместном широкомасштабном видении, которое, в свою очередь, отражает волю и чаяния армянского народа>, - сказал председатель НС РА.