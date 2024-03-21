Четверг, 21 Марта 2024 16:59

АрмИнфо. Вопросы, связанные с либерализацией визового режима, возможным членством Армении в ЕС, реализуемыми стратегическими повестками в сфере борьбы с коррупцией, судебной системы и защиты прав человека обсудили в ходе встречи, в Страсбурге 21 марта, замглавы МВД РА Арпине Саркисян, замминистра юстиции Карен Карапетян и заместитель генсека Совета Европы Бьорном Берге.

Во встрече также принял участие постоянный представитель РА в Совете Европы Арман Хачатрян.

Как сообщает пресс-служба МВД РА, Саркисян высоко оценила сотрудничество, сложившееся с Советом Европы как надежным партнером, поддерживающим армянскую повестку дня по развитию демократических структур. Замглавы МВД также указала на значительный вклад СЕ в масштабные реформы, проводимые в сфере внутренних дел.

В свою очередь Берге высоко оценил решимость правительства Армении и Министерства внутренних дел в реализации амбициозных отраслевых реформ. В этом ключе он выразил полную поддержку СЕ реализации программы реформ правительства Армении.

В ходе встречи стороны также коснулись хода и успешности проектов, реализуемых с Советом Европы, совместных шагов, предпринятых в рамках реализации решений ЕСПЧ, в том числе разработки нового закона "О полицейской гвардии", которые позволят гарантировать новые стандарты реализации права на свободу собраний, обеспечат надлежащее документирование работы по предотвращению домашнего насилия и возможных проявлений жестокого обращения. Особое внимание было уделено закреплению стратегических подходов к предупреждению преступности.

По итогам встречи стороны договорились продолжить эффективное партнерство и расширить направления сотрудничества.