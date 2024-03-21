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 Четверг, 21 Марта 2024 16:59
Наира Бадалян

Пашинян уволил замминистра окружающей среды

Пашинян уволил замминистра окружающей среды

АрмИнфо.Замминистра окружающей среды Армении Гаяне Габриелян освобождена от занимаемой должности.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 21 марта.

Габриелян была назначена замминистра с 23 июля 2021 года.

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