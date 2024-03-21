Четверг, 21 Марта 2024 16:59

АрмИнфо.Замминистра окружающей среды Армении Гаяне Габриелян освобождена от занимаемой должности.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер-министр Никол Пашинян 21 марта.

Габриелян была назначена замминистра с 23 июля 2021 года.