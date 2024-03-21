Четверг, 21 Марта 2024 16:56

АрмИнфо. Следующим подарком лидера нынешнего режима Армении Азербайджану станут два села в Гегаркуникской области, в результате чего противник получит прямой выход к озеру Севан. Об этом говорится в заявлении экс-главы Службы принудительного исполнения Армении, председателя партии <Армянское общенациональное единство> Миграна Погосяна.

В заявлении Погосян отмечает, что очередное антиармянское намерение <сдающего земли>оправдывается шантажом, что <иначе будет война, Азербайджан возьмет ее силой, и мы не сможем ей противостоять>. Параллельно пропагандистская машина правительства пытается всячески оправдать очередные односторонние уступки главы администрации.

<Глава нынешней администрации еще раз доказывает, что он не из нас. Готовится очередной коварный заговор, основанный на принципе, что <Шуши был несчастным, блеклым городом>. На наших глазах врагу сдаются территории Армении.

Вследствие этой уступки линия обороны третьего армейского корпуса исчезнет. И это будет только начало. Логику дальнейших действий Азербайджана понять нетрудно.

Более того, по нашей достоверной информации, следующим подарком лидера нынешнего режима Армении Азербайджану станут два села в Гегаркуникской области, в результате чего противник получит прямой выход к озеру Севан. Катастрофа, нависшая сегодня над всеми нами, означает потерю государственности>, - отмечается в заявлении экс-главы СПИСА.