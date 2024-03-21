Четверг, 21 Марта 2024 16:54

АрмИнфо.Никто в Армении не имеет права передавать Азербайджану территории, которые входят в международно признанные границы страны. Об этом 21 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявил секретарь правящей в Армении фракции <Гражданский договор> Артур Ованнисян, отвечая на вопрос о наличии рисков передачи под контроль Баку части территорий при отсутствии процесса делимитации и демаркации границ.

Депутат подчеркнул, что те участки границы, которые находятся вне пределов признанных границ Армении, не являются ее территорией.

Ованнисян фактически повторил заявление главы армянского правительства об отсутствии согласия с Азербайджаном по каким-либо картам, по которым можно провести процесс делимитации и демаркации границ. "В разные периоды советского периода существовали различные правовые основания, согласно которым формировались решения по границам, за основу которых теперь должна быть принята Алма-Атинская декларация от 1991 года", - сказал депутат, добавив, что на заседаниях комиссий по делимитации и демаркации границ этот вопрос постоянно поднимается. "Армения стремится к тому, чтобы двигаться вперед, учитывая все риски, которые всегда были и есть", - подчеркнул парламентарий.

В свою очередь, депутат НС от правящей фракции Андраник Кочарян заметил, что выбор карт является самой сложной проблемой. Он подчеркнул, что существуют различные карты, которые постоянно менялись и меняются. К примеру, деятельность горнорудной отрасли может привести к естественному изменению границ, то же самое касается изменений русел приграничных рек и т.д. В настоящее время задачей номер один является начертания границ страны по каждым отдельным участкам. <Но сегодня в общественном дискурсе куда больше идет разговоров не столько о границах и картах, сколько о том, какие территории хочет сдать Ереван. У Армении нет намерений сдавать территории, которые ей принадлежат. Действующие власти руководствуются четким принципом: то, что наше - наше, то, что не наше - не наше. Но то, что наше необходимо зафиксировать в двустороннем порядке", - сказал Кочарян, добавив, что в соответствии с положениями Алма-Атинской декларации необходимо иметь и соответствующие границы. В советские времена самыми четкими картами обладали вооруженные силы, в частности Генеральный штаб ВС бывшего СССР, с картами 1976 года которого вроде бы согласился руководствоваться Азербайджан. Но для армянской стороны имеются и куда более предпочтительные варианты карт различного периода советской власти, к примеру, карт 1926 года.

Напомним, что накануне в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об отсутствии согласованных с Азербайджаном карт, на основе которых должен быть осуществлен процесс делимитации и демаркации государственной границы между странами. "Согласия по каким-либо картам между Арменией и Азербайджаном нет. Есть согласие о том, что Армения и Азербайджан признают территориальную целостность на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, и есть взаимопонимание, что должен состояться процесс делимитации. Для этого политической основой должна быть Алма-Атинская декларация", - сказал Пашинян.

По его словам, сказанное означает, что Армения и Азербайджан создают не новые границы, а должны восстановить "на земле" существующие самые последние де-юре границы.

Отметим, что 18 марта Пашинян на встрече с жителями приграничного с Азербайджаном села Воскепар Тавушской области на северо-востоке страны заявил, что процесс делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном входит в практический этап. По его словам, существует реальная возможность начать процесс демаркации и делимитации на участке от села Баганиса до села Беркабер Тавушской области и вернуть под азербайджанский контроль четыре села.