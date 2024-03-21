Четверг, 21 Марта 2024 16:52

АрмИнфо. Озабоченности представителей оппозиции в Армении обусловлены односторонним удовлетворением нынешними властями страны всех требований Азербайджана. Об этом 21 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявил глава оппозиционной фракции "Армения", бывший министр обороны РА Сейран Оганян.

Он отметил, что выполнение этих требований происходит еще до начала процесса делимитации и демаркации границ между двумя государствами. Депутат подчеркнул, что проведение делимитации и демаркации границ без окончательного соглашения по мирному договору, поддержания принципа взаимности, полностью соответствует интересам Баку. Поведение армянской стороны, как заметил Оганян, противоречит требованиям Конституции страны, является преступлением, предательским отношением к интересам собственного народа. "Вовлеченные в этот процесс лица должны нести ответственность, тем более, что после проведения делимитации и демаркации границ ни у кого нет уверенности в том, что подразделения вооруженных сил Азербайджана покинут оккупированные суверенные территории Армении. Вчера в ходе правительственного часа в НС премьер-министр РА Никол Пашинян так и не ответил на мой вопрос о том, есть ли уверенность в том, что после достижения компромисса в процессе делимитации границ ВС Азербайджана уйдут с территории нашей страны", - подчеркнул Сейран Оганян.

Он добавил, что противодействие этим предательским намерениям властей страны должно стать задачей каждого отдельного гражданина, в том числе, и военнослужащих, которые могут не поддаться на требования об отходе с позиций. "Армия является дисциплинированной структурой, обеспечивая безопасность нашей страны, но она имеет право отказаться от выполнения незаконно отданных приказов", - сказал бывший глава министерства обороны, добавив, что основным преступником является Азербайджан, продолжающий оказывать давление и провокационные действия в отношении Армении. Нынешние же власти страны, которые должны были обеспечить развитие Арцаха, привели к его обезлюдиванию, что означает потерю ими своей легитимности. Единственной возможностью для их отстранения от власти является широкая консолидация сил вне Национального Собрания РА.

Оганян подчеркнул, что армянский народ никогда не смириться с этой предательской позицией властей страны, и того кольца, которое сжимается вокруг Армении. <Армянский народ всем своим потенциалом и военно-политическими возможностями способен организовать свою защиту и безопасность, обеспечив, тем самым, национальные гарантии безопасности. А для этого необходимо объединить весь общенациональный потенциал с его правильным задействованем>, - отметил экс-министр.

Он сообщил, что в целях противодействия властям, оппозиция будет использовать все имеющиеся инструменты - от Национального Собрания до действий вне парламента.