|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Докерти: Великобритания рассматривает роль России на Южном Кавказе как крайне бесполезное вмешательство
|Кэрол Монахэн обвинила правительство Великобритании в отказе от моральных и этических обязанностей в ситуации вокруг Арцаха
|Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта
|Италия и Туркменистан подписали два транспортных соглашения
|Бескомпромиссность мэрии исчисляется размером денег?
|Депутат НС: Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса
|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
|Пашинян уволил замминистра окружающей среды
|Сдача 4 сел приведет к территориальным изменениям, что возможно только путем референдума - Геворг Даниелян
|Мигран Погосян: Пашинян готовится к сдаче сел в Гегаргунике и предоставлению Алиеву прямого доступа к Севану
|Экс-мэру Еревана изменена мера пресечения с ареста на домашний арест - адвокат
|Депутат от партии власти: никто не имеет права передавать Азербайджану территории, которые входят в признанные границы страны
|Сейран Оганян: армянский народ своим потенциалом и возможностями способен организовать свою защиту и безопасность
|Премьер Франции обвинил Россию в желании "наказать Армению"
|Оппозиционер: сохранение власти Пашиняна повышает риски очередной сдачи Азербайджану территорий под лживыми формулировками
|Ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении назначен главой Комитета градостроительства
|Производитель алкоголя пытался уклониться от налогов на 2,4 млрд драмов, в результате придется заплатить набежавшие штрафы
|Политолог: Азербайджан и Турция не собираются оставлять Армении территорию в 29800 кв. км
|Постпред Армении при ООН в Женеве раскритиковал действия Ильхама Алиева в отношении армян и всего армянского
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|Бывший лидер сборной Армении по шахматам стал обладателем Кубка Америки
|Из доклада Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии ПА Евронест исключен ряд формулировок по карабахскому конфликту
|Глава ЕПК: обвинения Москвы в адрес Еревана являются результатом непоследовательной политики властей Армении
|Политолог: Заявления Пашиняна по Тавушу уже являются основанием для признания его действий антиконституционными и объявления его вне закона
|Понижение температуры воздуха и осадки - синоптики представили прогноз погоды
|Если бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян: в процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар
|При наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций судебных дел - премьер
|Туркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организацией
|Международный день клиента в IDBank-е
|Тигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительности
|Пашинян: авиакомпания Fly Arna не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок
|Готовится новая программа содействия вынужденным переселенцам из Арцаха - вице-премьер РА представил некоторые подробности
|Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
|Турецкий эксперт: В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 месте
|Раффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом
|Кто сдает села Тавуша?: Пашинян упрекнул оппонентов
|Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер
|Захарова: Москва и Ереван не завершили консультации по вопросу вещания российских телеканалов в Армении
|Согласия по картам все еще нет - Пашинян
|Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии
|Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении
|В Москве не видят положительной динамики в переговорах по нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Счастья в Армении поубавилось: ООН опубликовал "Рейтинг счастливых стран"
|Захарова об угрозах Пашиняна тавушцам: Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата
|Захарова: Профильные ведомства МИД России занимаются вопросом прояснения ситуации по прекращению действия в Армении системы "МИР"
|Москва: Визит Столтенберга на Южный Кавказ - очередная попытка затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влияния
|В Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площади
|Столтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерства
|Заявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат
|Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РА
|Помощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьера
|В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса Тораманяна
|Пашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию Армении
|Депутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с Азербайджаном
|Эксперт о заявлениях Пашиняна: Республику Арцах уничтожили, теперь - Республика Армения
|Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы - Патель
|Читать больше
АрмИнфо.Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил Россию в желании "наказать Армению" за "стремление к миру и уважение к ее суверенитету, принципов, которые (Москва) попирает на Украине".
"Россия "хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду" и "просто потому, что она выбрала демократию и правовое государство", - добавил глава правительства, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), пишет Le Figaro.
Габриэль Атталь также раскритиковал "самодовольное отношение России, которая не осудила применение силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе", где до конца прошлого года проживало большинство армянского населения и "фактически одобряло это",
"Так называемые "миротворческие" российские силы допустили
укрепление гуманитарного кризиса", - добавил он.
Габриэль Атталь также потребовал от Азербайджана вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, подчеркнув, что сам президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что азербайджанские силы продвинулись в нескольких точках территории Армении. "Задача сегодня - помочь Армении защитить свою независимость, свою демократию, свою территорию. Одним словом: свой суверенитет и "сохранить территориальную целостность Армении" свой суверенитет и территориальную целостность", - резюмировал премьер Франции
|IDBank выпускает 1-й транш долларовых облигаций 2024 года
|Докерти: Великобритания рассматривает роль России на Южном Кавказе как крайне бесполезное вмешательство
|Кэрол Монахэн обвинила правительство Великобритании в отказе от моральных и этических обязанностей в ситуации вокруг Арцаха
|Рейтинг Армении в мировом индексе экономической свободы снизился за год на 0,2-процентных пункта
|Италия и Туркменистан подписали два транспортных соглашения
|Бескомпромиссность мэрии исчисляется размером денег?
|Депутат НС: Азербайджан продолжает предъявлять Армении дополнительные требования и препятствует прогрессу мирного процесса
|Региональная безопасность и диверсификация оборонного потенциала остаются приоритетом властей - спикер НС РА
|Вопросы либерализации визового режима и возможного членства Армении в ЕС обсудили в Страсбурге делегация РА и замгенсека СЕ
|Пашинян уволил замминистра окружающей среды
|Сдача 4 сел приведет к территориальным изменениям, что возможно только путем референдума - Геворг Даниелян
|Мигран Погосян: Пашинян готовится к сдаче сел в Гегаргунике и предоставлению Алиеву прямого доступа к Севану
|Экс-мэру Еревана изменена мера пресечения с ареста на домашний арест - адвокат
|Депутат от партии власти: никто не имеет права передавать Азербайджану территории, которые входят в признанные границы страны
|Сейран Оганян: армянский народ своим потенциалом и возможностями способен организовать свою защиту и безопасность
|Премьер Франции обвинил Россию в желании "наказать Армению"
|Оппозиционер: сохранение власти Пашиняна повышает риски очередной сдачи Азербайджану территорий под лживыми формулировками
|Ректор Национального университета архитектуры и строительства Армении назначен главой Комитета градостроительства
|Производитель алкоголя пытался уклониться от налогов на 2,4 млрд драмов, в результате придется заплатить набежавшие штрафы
|Политолог: Азербайджан и Турция не собираются оставлять Армении территорию в 29800 кв. км
|Постпред Армении при ООН в Женеве раскритиковал действия Ильхама Алиева в отношении армян и всего армянского
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|Бывший лидер сборной Армении по шахматам стал обладателем Кубка Америки
|Из доклада Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии ПА Евронест исключен ряд формулировок по карабахскому конфликту
|Глава ЕПК: обвинения Москвы в адрес Еревана являются результатом непоследовательной политики властей Армении
|Политолог: Заявления Пашиняна по Тавушу уже являются основанием для признания его действий антиконституционными и объявления его вне закона
|Понижение температуры воздуха и осадки - синоптики представили прогноз погоды
|Если бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян: в процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар
|При наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций судебных дел - премьер
|Туркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организацией
|Международный день клиента в IDBank-е
|Тигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительности
|Пашинян: авиакомпания Fly Arna не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок
|Готовится новая программа содействия вынужденным переселенцам из Арцаха - вице-премьер РА представил некоторые подробности
|Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
|Турецкий эксперт: В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 месте
|Раффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом
|Кто сдает села Тавуша?: Пашинян упрекнул оппонентов
|Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер
|Захарова: Москва и Ереван не завершили консультации по вопросу вещания российских телеканалов в Армении
|Согласия по картам все еще нет - Пашинян
|Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии
|Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении
|В Москве не видят положительной динамики в переговорах по нормализации армяно- азербайджанских отношений
|Счастья в Армении поубавилось: ООН опубликовал "Рейтинг счастливых стран"
|Захарова об угрозах Пашиняна тавушцам: Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата
|Захарова: Профильные ведомства МИД России занимаются вопросом прояснения ситуации по прекращению действия в Армении системы "МИР"
|Москва: Визит Столтенберга на Южный Кавказ - очередная попытка затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влияния
|В Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площади
|Столтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерства
|Заявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат
|Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РА
|Помощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьера
|В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса Тораманяна
|Пашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию Армении
|Депутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с Азербайджаном
|Эксперт о заявлениях Пашиняна: Республику Арцах уничтожили, теперь - Республика Армения
|Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы - Патель
|Читать больше
|Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
|Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
|Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы, то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
|Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
|"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
|Читать больше
|Армения заинтересована в развитии всех национальных общин, проживающих в республике - Пашинян
|МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
|Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
|Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
|Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
|Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
|В апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
|Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
|Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
|Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх прибыли
|ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
|В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
|Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
|Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
|Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров