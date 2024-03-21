Четверг, 21 Марта 2024 16:08

АрмИнфо.Премьер-министр Франции Габриэль Атталь обвинил Россию в желании "наказать Армению" за "стремление к миру и уважение к ее суверенитету, принципов, которые (Москва) попирает на Украине".

"Россия "хочет наказать Армению за то, что она выбрала путь борьбы с безнаказанностью, присоединившись к Международному уголовному суду" и "просто потому, что она выбрала демократию и правовое государство", - добавил глава правительства, выступая на ежегодном ужине Координационного совета армянских организаций Франции (CCAF), пишет Le Figaro.

Габриэль Атталь также раскритиковал "самодовольное отношение России, которая не осудила применение силы Азербайджаном в Нагорном Карабахе", где до конца прошлого года проживало большинство армянского населения и "фактически одобряло это",

"Так называемые "миротворческие" российские силы допустили

укрепление гуманитарного кризиса", - добавил он.

Габриэль Атталь также потребовал от Азербайджана вывести свои вооруженные силы с оккупированных территорий Армении, подчеркнув, что сам президент Азербайджана Ильхам Алиев признал, что азербайджанские силы продвинулись в нескольких точках территории Армении. "Задача сегодня - помочь Армении защитить свою независимость, свою демократию, свою территорию. Одним словом: свой суверенитет и "сохранить территориальную целостность Армении" свой суверенитет и территориальную целостность", - резюмировал премьер Франции