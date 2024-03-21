Четверг, 21 Марта 2024 16:06

АрмИнфо.Сегодня уже очевидно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян не собирается подавать в отставку, что значительно повышает риски очередной сдачи Азербайджану территорий под лживыми формулировками. Об этом 21 марта на брифинге в Национальном Собрании РА заявила депутат НС от оппозиционной фракции "Честь имею" Анна Мкртчян.

По ее словам, гражданам Армении теперь остается гадать о том, будет ли сдача территорий определяться километрами или десятками километров, представляя общественности очередной макет с уменьшенным масштабом. Представители фракции в своих заявлениях указывали на опасный характер развития ситуации, которые подтверждаются чуть ли не в ежедневном режиме. "Это уже напоминает трагедию, когда руководящий состав, отвечающий за систему безопасности государства, в период после активных боевых действий, на запросы о том, как вы, отвечает, что все хорошо. Остается только надеется, что в этом бардаке, республика продолжит противостоять подобным явлениям", - отметила парламентарий, напомнив о построенной за 30 лет системе безопасности, которую Никол Пашинян за шесть лет своего правления разрушает и разрушает, но до конца разрушить пока не смог.

Мкртчян обратила внимание и на развитие событий во внутриполитической жизни страны, в которой продолжаются силовые давления на неугодных лиц. В Армении насчитывается несколько десятков политических заключенных, против которых возбуждены уголовные дела, направленные на то, чтобы заставить оппозицию замолчать. "Хочу выразить слова поддержки всем политическим заключенным, в том числе, и вице-председателю Республиканской партии Армену Ашотяну, Нареку Маляну, Мамикону Асланяну и другим. О наличии в стране политзаключенных уже говорят и международные структуры, в нескольких докладах которых указывается на то, что такая форма пресечения наказания, как аресты, используются в качестве механизма и формой наказания, а не уголовно-процессуальных действий. Суды в Армении фактически подчиняются следственным структурам ", - сказала депутат, добавив также, что согласно тем же докладам, в стране практически отсутствует независимость судебной системы, как нет и разделения власти между судебной и исполнительной властью.

В качестве примера сказанному Мкртчян привела судебные заседания, на которых рассматривалось дело в отношении Армена Ашотяна. <Каждый раз суды начинались со словами о наличии состава преступления, связанного с имуществом Ереванского государственного медицинского университете им. Гераци. Что это означает? Это означает, что в императивном порядке представляет ущерб, что предполагает и наличие пострадавших. На заседаниях сторона зашиты постоянно поднимает вопрос о том, о каком ущербе идет речь и кто пострадавший. Ответов на эти вопросы за 10 месяцев судебных процессов как не было, так и нет", - подчеркнула Анна Мкртчян