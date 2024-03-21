Четверг, 21 Марта 2024 12:22

АрмИнфо. Следственный комитет РА раскрыл случай уклонения от уплаты особо крупных сумм налогов компанией, занимающейся производством алкогольных напитков.

Согласно пресс-службе следственного органа, установлено, что компания <Р...>, принадлежащая Р.Г. и Н.Х. (осуществляющие деятельность в сфере спирто- и водочного производства в течение много лет), и занимающаяся производством и реализацией напитков и являлась плательщиком налога на добавленную стоимость, в течение 2017- 2021 годов закупили на рынке около 1200 тонн алкогольной продукции без учетных документов, стремясь создать имитацию легального оборот спирта на условиях формальных сделок и тем самым узаконить сначала приобретение указанного объема спирта, после чего избежать уплаты особо крупных сумм налогов.

Для достижения вышеуказанной цели они вместе с А.Г., создали 2 компании, не имея намерения осуществления реальной предпринимательской деятельности. Компании получили лицензию на перегонку спирта и производство водок. Чтобы реализовать преступные намерения и избежать уплаты возможных налоговых обязательств в будущем, А.Г. назначило лицами, страдающими психическими заболеваниями, директорами указанных компаний.

Далее лица, фактически управляющие деятельностью компании, списали <непродукционные> налоговые накладные на поставку 1140 тонн спирта крепостью 96 процентов на имя двух упомянутых компаний, однако фактическая поставка спирта была произведена компанией <Р:>. Вместо этого указанные компании списали <непродуктовые> налоговые накладные за поставку около 1 515 000 бутылок водки. Одна из двух упомянутых компаний впоследствии была ликвидирована, другая находится в процессе ликвидации.

Отмечается, что около 1862 бутылок водки были проданы различным предпринимателям, занимающимся розничной торговлей на территории РА, остальные 2798 бутылок водки были обнаружены при обыске, а 440 тысяч акцизных марок переданы в орган предварительного следствия.

В отношении 4 человек возбуждены уголовные дела. Фигуранты преступного механизма дали признательные показания. В рамках назначенной комплексной налоговой проверки в КГД РА былипредставлены уточненные расчетные отчеты, в результате которых установлено, что фактические владельцы компаний <Р:> и <Э:> уклонились от уплаты особо крупных сумм налогов в размере 2 381 238 862 драмов, что вместе с рассчитанными штрафами в размере 811 817 885 драмов составляет 3 193 056 747 драмов. В ходе предварительного расследования из уже причиненного государству указанными лицами ущерб в размере 3 193 056 747 драмов было возмещено 1 671 527 000 драмов, которые были направлены на погашение налоговых обязательств, а по остальной части составлен график платежей. Расследование продолжается.