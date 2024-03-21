Четверг, 21 Марта 2024 12:18

АрмИнфо. Азербайджан и Турция не собираются оставлять Армении территорию в 29800 кв. км. Об этом заявил политолог Карен Игитян.

"Азербайджан уже выступил и против Алма-Атинской декларации. Всё что говорят, мол надо что-то отдать Баку, чтоб сохранить 29800 кв. км. - ложь. Азербайджан и Турция не собираются оставлять Армении эту территорию", - отметил Игитян.

Эксперт обратил внимание, что ранее азербайджанские СМИ сообщили, что по требованию Баку из доклада комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест исключили фразы "замороженный нагорно-карабахский конфликт", "ссылка на Алма-Атинскую декларацию в определении границы между Арменией и Азербайджаном", "мирные переговоры должны вестись только при посредничестве Брюсселя".

"Вместо этого в докладе сказано, поддержке мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и соблюдении норм международного права. На карте - территориальные претензии Азербайджанской демократической республики на Парижской мирной конференции 1919 г. Правопреемником именно этой республики себя считает нынешний Азербайджан. И это отражено в его конституции", - отметил Игитян, опубликовав карту территориальных притязаний Баку к Армении.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел Тавуша заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.