Четверг, 21 Марта 2024 12:15

АрмИнфо. Постоянный представитель Армении при офисе ООН в Женеве Андраник Ованнисян на 55-ой сессии Совета ООН по правам человека раскритиковал действия президента Азербайджан Ильхама Алиева в отношении армян и всего армянского.

"Два дня назад Азербайджан организовал зажжение огромного торжественного костра в городе Степанакерт в Нагорном Карабахе и официально назвал это "финальной уборкой".

"Финальная чистка" в регионе, где, по данным Парламентской ассамблеи Совета Европы, почти все армянское население покинуло свои исконные дома "из-за реальной угрозы физического вымирания из-за давней политики ненависти к армянам и отсутствие доверия к их будущему".

"Финальная чистка" в регионе, где, по словам комиссара Совета Европы по правам человека для армян, "уход из собственных домов был единственным доступным разумным вариантом" из-за "глубоко укоренившегося страха за свою жизнь" и "будущего, вытекающего из предыдущих неразрешенных злодеяний и продолжающихся актов запугивания".

"Последняя чистка" в регионе, где, согласно совместному заявлению, поддержанному 40 государствами здесь, в СПЧ, "массовое перемещение армян из своих домов вызвано военной операцией Азербайджана и девятимесячной блокадой Лачинского коридора, приведшего к ужасным гуманитарным последствиям ".

Права человека находятся под серьезной угрозой, когда такие лозунги, как "финальная уборка", используются и остаются неоспоримыми"", - заявил Ованнисян.

Отметим, что ранее, президента Азербайджана Ильхам Алиев выложил в Твиттер (Х) видео из оккупированного Степанакерта, где у него на заднем фоне стоит урна, в которой горит крыша разрушенного здания арцахского парламента. Алиев сопроводил это видео записью: "Последняя чистка перед Новрузом".