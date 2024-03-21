Четверг, 21 Марта 2024 12:08

АрмИнфо. Из доклада Комитета по политическим вопросам, правам человека и демократии Парламентской ассамблеи Евронест исключен ряд формулировок, связанных с нагорно-карабахским конфликтом.

Так, как стало известно из СМИ, из доклада в преддверии визита главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова в Брюссель были исключены следующие формулировки: "замороженный Нагорно-Карабахский конфликт"; "отсылка на Алма- Атинскую декларацию в определении границы между Арменией и Азербайджаном"; "проведение мирных переговоров только при посредничестве ЕС".

Вместо этого в докладе подчёркнута важность подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также разблокирования региональных коммуникаций на Южном Кавказе.