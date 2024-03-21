Четверг, 21 Марта 2024 12:02

АрмИнфо. Глава страны говоря, что территорию надо сдать, иначе будет война и она будет сдана войной, фактически легитимизирует эту войну. Подобного мнения придерживается политолог Степан Даниелян

Эксперт считает, что таким образом, Азербайджан может начать "законную" войну, показав это международному сообществу.

"Во-первых, глава Армении признал эти территории азербайджанскими. Во-вторых, лидер Армении не контролирует ситуацию, а жители страны ему не подчиняются, поэтому остается за Азербайджаном применить силу, и лидер Армении считает это законным. В-третьих, лица, которые организуют самооборону, являются повстанцами, они не контролируются законной властью, и применение против них внешней силы является законным", - отметил политолог.

По его словам, в результате человек, названный премьер-министром Армении, передает не только территории, но и жителей этих территорий, которых враг может взять в заложники или уничтожить.

"Фактически этот человек лишает граждан РА права на жизнь и собственность. Это заявление уже является основанием для того, чтобы признать действия такого лидера неконституционными и объявить его вне закона.

Правящая фракция Национального собрания, то есть все Национальное собрание, также находится вне закона, и если другие фракции такого незаконного парламента не откажутся от своих мандатов, значит, они разделят эту ответственность",- резюмировал Даниелян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел Тавуша заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.