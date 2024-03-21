Четверг, 21 Марта 2024 12:01

АрмИнфо. 23 марта температура воздуха в Армении понизится на 2-4 градуса. Об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды РА.

Согласно сообщению, понижение температуры воздуха будет сопровождаться выпадением осадков в период с 21 по 23 марта, а также в ночь с 24 на 25 марта, в горных районах - в виде снега. Погода без осадков ожидается во второй половине дня 24 марта. Ветер юго-западный с порывами до 2-5 м/с, 21-22 марта местами ожидается усиление порывов ветра до 15-18 м/с.

В Ереване с 21 по23 марта, в также в ночь с 24 на 25 марта ожидаются дожди, возможен туман. Погода без осадков ожидается во второй половине дня 24 марта.

Температура воздуха в столице 21 марта днем составит 11-13 градусов тепла, вечером того же дня - 7-9 градусов, в ночь с 21 на 22 марта - 4-6 градусов выше нуля.