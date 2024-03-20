Среда, 20 Марта 2024 21:32

АрмИнфо.Если бы Ереван не признала территориальную целостность Азербайджана, в этом случае даже у самого близкого союзника возникли бы сомнения относительно территориальной целостности нашей страны. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от оппозиционной фракции <Армения> Сейрана Оганяна.

Депутат, в частности, напомнил о заявлении премьера в Тавуше, где он объявил о начале процесса делимитации и демаркации границ. <В случае сдачи Азербайджану сел, находящихся под контролем Армении, будет ли учитываться этот факт в процессе делимитации и ухода Баку с ранее занятых позиций>, - спросил Оганян.

В ответ Пашинян призвал Оганяна показать эти границы на <земле>. По его словам, для того и необходим процесс делимитации и демаркации, чтобы не только де-факто, но, прежде всего, де-юре эти границы были закреплены. Премьер заметил, что республика до сих пор ожидает от ОДКБ ответа относительно своей зоны ответственности в Армении. И если Армения четко не обозначит свои границы, то те же союзники могут высказать опасение о желании Еревана в их вовлечении в конфликт. <Но мы говорим, нет. Признавая территориальную целостность государств на основе Алматинской декларации, мы де-юре фиксируем наши границы, ожидая от союзников выполнения обязательств, имеющих правовой характер>, - подчеркнул глава армянского кабмина.

Прокомментировал Пашинян и заявление генсека НАТО о "солидарности Армении с Украиной". По словам премьера, это было точкой зрения чиновника. Что касается позиции Армении по этому вопросу, то она не раз озвучивалась, и всем известна. <Люди могут по-разному оценивать эту позицию. И в Армении звучат самые разные заявления, но наша позиция всем известна", - отметил он.