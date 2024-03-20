Среда, 20 Марта 2024 21:31

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 21 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 частные дома на улицах Норка 5, 7, 9 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

10:00-16:00 жилые дома 60, 60/1, 62, 113, 115 на улице Шерами, жилые дома 56, 58 на улице Свачяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 жилые дома 31, 31А, 33 на улице Туманяна, жилые дома 57, 59, 61 на улице Хин Ереванци, 15-28 на улице Парпеци, 29, 31, 50, 50А на пр. Маштоца, 23, 23/37 на улице Корюна, прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) и абоненты-жильцы; жилые дома 5/2, 7-7А, 7/1 на улице Сундукяна, 8-10 на улице Грачья Кочара, 27 на улице Гюльбенкяна, 12-16/1 на улице Рубинянца, жилые дома . 17/1-17/3, 17/5 на улице Адонца, 10-14 на улице Тиграняна, 18 на улице Ширванзаде, частные дома 35/535/88 на улице Ачаряна, 49/2-118/8 на улице Царава Ахбюра;

11:00-15:00 общественные дома на 1-ой улице Аванесова;

в Араратской области:

10։00-16։00 села Норабац, Саят-Нова; кварталы “Каяран”, 2 в городе Масис; частично села Зорак, Даракерт;

10:30-12:30 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:30-12:00 улица Андраника и частично Ереванское шоссе, здание лесного хозяйства в городе Ехегнадзор; село Гетап; частично села Гладзор и Шатин;

10:30-12:30 частично село Арин;

в Котайкской области:

11։00-16:00 частично села Балаовит и Вохчаберд;

13։00-13։30 село Мргашен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично село Нор Артамет и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Гегаркуникской области:

11։00-11:30 частично город Мартуни, население Геговит и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։10-13:40 частично квартал “Арцвакар”, абоненты-жильцы территории Жора Тарханян, частично улица Саядяна в городе Гавар; компания “Телеком Армения” (Тим) в общине Кармир; абоненты-жильцы территории Арцвакар, Мартин Барсегян;

в Тавушской области:

10։00-12։00 села Агардзин, Верин Кармир Ахбюр, Норашен; частично город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00-16։00 села Верин Кармир Ахбюр, Айгепар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Лернаовит, Медовка, Круглая Шишка в Таширском регионе;

11:00-17:00 улицы Туманяна, Чаренца, Руставели, Арутюняна, Гетапня, Гукасяна, Телман, Абовян, Баграмяна, Еритасардакан, Камо, Нжде, Теряна, Раффи; частично улицы Аревелян, Баграмян, Еритасардакан, Сундукян, Дуряна, Мегапарт, Г. Нжде, Сос Саргсян, Сурб Ншан, Спарапет, Саят-Новы в городе Степанаван; села Лори-Берд, Леджан, Агарак, Йахдан, Овнанадзор, Когес.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 22 марта текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 24/30, 24/33, 56/6, 56/7 на улице Овсепяна, ООО “Салко”, “ДиДжиТей й Эм”, “Норашен Груп”, “Партнер Груп”, “Бик Капитал”, “Мрав Сар”, “Контракшн”, “Премиум Риэлти”, “Панорама”, “Клинсовт”, “Тида 2023”, общежития 2, 3 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Норк Мараше;

11:00-17:00 жильцы-абоненты жилых домов 67 на улице Анрапетутяна, 7, 9, 11 на улице Вардананца, 28 на улице Исаакяна, 19А, 23 на улице Корюна, 44 на улице Теряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 85-89 на улице Баграмяна, 26-32 на улице Киевяна, частные дома 55-65 на улице Айгекци;

в Армавирской области:

11:00-17:00 улицы З. Андраника, В. Петросяна в городе Аштарак;

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Айгестан;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-12:00 частично улицы Барекамутяна, Шаумяна в городе Джермук;

10:30-12:00 частично улицы 26 Комисарнери, Исаакяна, Мясникяна, Шаумяна, Спнадаряна в городе Ехегнадзор;

12:00-13:00 частично улицы Горцаранаин, Мясникяна в городе Джермук;

в Котайкской области:

11:00-14:00 частично город Егвард и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11:00-17:00 частично село Касах и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы на улицах 34, 35, 36, 37 общины Зовуни;

13:00-16:30 община Гетамеч и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично частные дома общины Птгни;

в Тавушской области:

10։00-12։00 город Берд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

12։00-14։00 села Навур, Ицакар, Тавуш, Чинчин и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Сюникской области:

10:00-12:30 частично село Акнер;

11:00-16:00 села Агиту, Вагатин, Нораван, Воротан;

13:30-16:30 частично село Акнер.