Среда, 20 Марта 2024 21:29

АрмИнфо. В процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар, и проблемы, поднятые местными жителями, абсолютно правомерны. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера НС Рубена Рубиняна.

Премьер отметил, что утверждения оппозиции о намерениях передать Азербайджану четыре села Тавушской области не соответствуют действительности, поскольку два села всегда контролировались Азербайджаном. По этой причине эти населенные пункты отсутствуют в перечне обсуждаемых территорий. Пашинян подчеркнул, что границы с Азербайджаном в Тавушской области являются самыми сложными из-за его специфики. "Правительство Армении готово начать процесс делимитации именно с этой территории. Вопрос касается не самих сел, а определения границы перед ними", - отметил Пашинян, добавив, что на этом участке с армянской стороны находится село Баганис, с азербайджанской - Баганис-Айрум.

<Это разные села. Со стороны Армении также находится село Воскепар, а перед ним, на границе, азербайджанский населенный пункт Ашаги- Аскипара. Перед армянским селом Киранц - азербайджанское Херимли, а перед Беркабером со стороны Армении - село Кызыл Хад