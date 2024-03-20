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АрмИнфо. В процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар, и проблемы, поднятые местными жителями, абсолютно правомерны. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании Армении заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос вице-спикера НС Рубена Рубиняна.
Премьер отметил, что утверждения оппозиции о намерениях передать Азербайджану четыре села Тавушской области не соответствуют действительности, поскольку два села всегда контролировались Азербайджаном. По этой причине эти населенные пункты отсутствуют в перечне обсуждаемых территорий. Пашинян подчеркнул, что границы с Азербайджаном в Тавушской области являются самыми сложными из-за его специфики. "Правительство Армении готово начать процесс делимитации именно с этой территории. Вопрос касается не самих сел, а определения границы перед ними", - отметил Пашинян, добавив, что на этом участке с армянской стороны находится село Баганис, с азербайджанской - Баганис-Айрум.
<Это разные села. Со стороны Армении также находится село Воскепар, а перед ним, на границе, азербайджанский населенный пункт Ашаги- Аскипара. Перед армянским селом Киранц - азербайджанское Херимли, а перед Беркабером со стороны Армении - село Кызыл Хад
|Если бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Пашинян: в процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар
|При наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций судебных дел - премьер
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|Тигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительности
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|Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
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|Раффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом
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|Мирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии
|Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении
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|В Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площади
|Столтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерства
|Заявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат
|Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РА
|Помощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьера
|В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса Тораманяна
|Пашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию Армении
|Депутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с Азербайджаном
|Эксперт о заявлениях Пашиняна: Республику Арцах уничтожили, теперь - Республика Армения
|Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы - Патель
|Дожди и повышение температуры воздуха - синоптики представили прогноз погоды
|Сотрудники Idram и IDBank посетили благотворительную организацию «Армянские матери»
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Армения и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
|Блок "Армения": Процесс частичной делимитации и демаркации границ, начиная с Тавуша, существенно ослабит обороноспособность ВС Армении на этом участке
|АНК Левона Тер-Петросяна изложил позицию по поводу подачи заявки на получение статуса кандидата в ЕС
|Арсен Торосян: Никакие территории, населенные пункты в пределах границ Советской Армении мы не готовимся отдать ни одной стране
|Присутствие европейских наблюдателей в Армении не должно восприниматься как фактор столкновения интересов геополитических центров - депутат
|Оппозиционер: Цель визита Столтенберга в Ереван - расширение антироссийского фронта в самой Армении
|Туркменистан и ЕС подписали Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве
|Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе
|Находки армяно-германской экспедиции проливают новый свет на различные процессы в древней армянской столице Арташат
|Генсек НАТО приветствовал "солидарность Армении с Украиной"
|После ереванской премьеры в Тбилиси показали танцевальное представление "Цвет граната" в постанове известного французского хореографа Мурада Мерзуки
|В мирном процессе с Баку Ереван ожидает решительную поддержку международного сообщества, в том числе НАТО - Пашинян
|Сотрудники миссии ЕС и их имущество в Армении получат специальный статус, приближенный к дипломатическому
|Происходящее в Тавуше не имеет никакого отношения к делимитации и демаркации госграницы - экс-омбудсмен Армении
|Пашинян и Столтенберг обсудили вопросы взаимодействия Армения-НАТО
|Пашинян поздравил Путина с переизбранием
|Никол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционер
|IDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
|Мария Захарова прокомментировала вчерашние заявления премьера Армении в Тавуше о новой войне
|Совет глав МИД ЕС подтвердил свою поддержку Армении
|В Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру
|Пашинян решил пойти на уточнение границы в Тавуше, чтобы "не допустить начала войны"
|Столтенберг: Если Путин победит в Украине, это будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО
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