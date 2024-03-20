Среда, 20 Марта 2024 21:28

АрмИнфо. При наличии полноценного мирного договора между Арменией и Азербайджаном, который стороны могут подписать, не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций судебных дел. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

По его словам, это может произойти исключительно на взаимной основе и лишь тогда, когда проект договора будет полностью согласован и

готов к подписанию. Эта тема может стать предметом обсуждений, что было бы вполне логично. Подобного рода вопросы необходимо рассматривать комплексно, однако односторонние решения не принесут желаемого результата. <Мы можем признавать нашу правоту, но одностороннее признание этого факта недостаточно, и при проведении переговоров необходимо ориентироваться этой логикой>, - подчеркнул премьер-министр.