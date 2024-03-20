Среда, 20 Марта 2024 19:05

АрмИнфо.19 марта 2024 года делегация Туркменистана встретилась с Генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТО) Яном Сондерсом.

Министр иностранных дел Туркменистана Р.Мередов подчеркнул усилия Туркменистана по интеграции в международные таможенные системы, включая присоединение к ключевым конвенциям ВТО в последние годы.

Были обсуждены вопросы дальнейшего углубления сотрудничества в области таможенного дела, а также участие представителей Государственной таможенной службы Туркменистана в образовательных и повышающих квалификацию программах ВТО.

Важной темой встречи выступило обсуждение возможностей создания регионального учебного центра ВТО при Государственной таможенной службе Туркменистана, призванного стать значимым шагом на пути к укреплению профессионального потенциала в области таможенного дела в регионе.

Генеральный секретарь ВТО И.Сондерс высоко оценил инициативы и достижения Туркменистана в сфере таможенного регулирования и выразил готовность организации к предоставлению необходимой поддержки и консультаций для дальнейшего развития и совершенствования таможенной системы страны.