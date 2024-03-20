Среда, 20 Марта 2024 18:49

АрмИнфо.Международный день клиента отмечается 19 марта, и IDBank решил не упускать эту прекрасную возможность удивить клиентов своеобразным поздравлением.

Сегодня руководящий состав банка обслуживал клиентов в филиалах IDBank-а, помогая им совершать необходимые транзакции, отвечая на их вопросы и предлагая услуги в соответствии с их потребностями.

«По реакции клиентов мы сразу поняли, что сюрприз удался. Этим небольшим шагом мы хотели поздравить наших клиентов и поблагодарить их за то, что они выбирают нас, пользуются нашими услугами и всегда с нами», - говорит Лилит Григорян, операционный директор IDBank-а. Она обслуживала клиентов в филиале Банка «Малатия».

По словам Андраника Андреасяна, заместителя директора по розничному бизнесу, клиенты — это та движущая сила, которая заставляет нас работать усерднее каждый день. «Мы постоянно совершенствуем наши продукты и качество обслуживания, предоставляя клиентам наилучший опыт», - отмечает Андраник Андреасян. Он напомнил, что в данный момент действует эксклюзивное предложение по самым популярным картам Банка: скидка 50% на первый год обслуживания.

Директор по цифровому банкингу Сергей Аракелян также провел свой рабочий день в филиале, обслуживая клиентов и рассказывая им о совместной цифровой платформе Банка и Idram - приложении Idram&IDBank. «В эпоху цифровизации клиенту важно получать максимально широкий спектр цифровых услуг и одновременно решать несколько вопросов удаленно. На всех наших цифровых платформах мы в первую очередь заботимся о комфорте клиента, скорости и качестве предоставляемых услуг. Конечно, мы продолжаем внедрять и развивать инновационные, современные услуги, во многом учитывая мнения и запросы наших клиентов», - говорит Сергей Аракелян.

Сегодня клиентов также обслуживал корпоративный директор Банка Тигран Мхитарян. Он напомнил о корпоративных предложениях Банка - пакетных решениях для бизнеса, созданных для решения бизнес-задач. А по словам руководителя управления премиальных банковских услуг Банка Лиды Сафарян, Банк рассматривает своих клиентов как партнеров и всячески способствует безопасному и эффективному осуществлению всех их деловых и финансовых операций. Лида Сафарян напомнила, что стать премиальным клиентом IDBank-а можно, приобретя премиальные карты Visa Infinite и Metal card.

Председатель правления Мгер Абрамян, директор инвестиционного бизнеса Арман Асатрян, директор по управлению рисками Артур Амбарцумян, руководитель службы безопасности Ваагн Мурадян, руководитель по управлению информационными технологиями Гагик Мурадян, руководитель службы обеспечения соответствия Самвел Гулян, директор по развитию бизнеса Карен Налбандян также обслуживали клиентов в различных филиалах Банка.

IDBank создает все свои продукты и предложения вокруг клиента и для клиента, каждый день в году.