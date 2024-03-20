Среда, 20 Марта 2024 18:42

АрмИнфо.При получении гражданства Республики Армения насильственно перемещенные из Арцаха граждане не перестанут быть бенефициарами программ поддержки правительства РА. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа, отвечая на вопросы парламентариев, заявил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян, напомнив, что правительство уже реализовало 3 программы финансового содействия беженцам из Арцаха.

Более того, он сообщил, что в ближайшее время будет реализована программа для их жилищного обеспечения, обязательным условием для которой будет гражданство Республики Армения. И в течение 3-5 лет, как далее пояснил вице-премьер, пока граждане будут в порядке очереди получать жилье, государство продолжит оказывать финансовое содействия для удовлетворения бытовых нужд. <Следовательно, распространяемая информация о том, что якобы с получением гражданства арцахцы лишаться финансовой помощи, не соответствует действительности>, - подчеркнул он.

Напомним, что вследствие полномасштабной военной агрессии

Азербайджана 19 сентября 2023г. в отношении Нагорного Карабаха, чему предшествовала тотальная блокада в течение 9 месяцев, в Армению были насильственно перемещены порядка 109 тыс. граждан Арцаха. Однако, в общей сложности, в результате азербайджанской агрессии, начиная с 44-дневной Арцахской войны 2020 года, без крова осталось 150 тыс. арцахцев.