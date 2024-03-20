Среда, 20 Марта 2024 18:41

АрмИнфо.Авиакомпания Fly Arna, по сути, не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер- министр РА Никол Пашинян, отвечая на вопрос депутата НС от правящей фракции <Гражданский договор> Арсена Торосяна.

Депутат, в частности, поинтересовался причинами ухода с рынка Fly Arna, и какие выводы сделаны из истории с авиакомпаний с государственным участием, в уставной капитал которой было направлено 4,8 млрд драм.

Отвечая на вопрос парламентария, Пашинян напомнил, что в период пандемии многие авиакомпании прекратили выполнение полетов в Армению, в том числе, Ryanair, Wizz Air и другие. Тогда, как отметил Пашинян, было принято решение о создании отечественной авиакомпании, управление которой было доверено крупному игроку на рынке авиаперевозок. Однако в дальнейшем конъюктура рынка несколько изменилась, появились новые компании, что привело к тому, что авиакомпания Fly Arna, по сути, не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок.

Премьер подчеркнул также, что в этот период произошли серьезные развития событий. В частности, для гражданской авиации Армении было закрыто воздущное пространство Европы, поскольку ЕС включил армянских перевозчиков в свои <черные списки>, что, по словам Пашиняна, является плохой историей. Сейчас эти моменты изучаются. Премьер напомнил о законе, который принят НС, и касается оплаты услуг, предоставляемые Комитетом гражданской авиации РА. Это сделано для повышения возможностей Комитета в целях привлечения квалифицированных кадров. <Есть надежда на то, что очень скоро Армения выйдет из <черного списка> ЕС>, - сказал глава армянского кабмина.

Напомним, что днем ранее заместитель министра территориального управления и инфраструктур РА Армен Симонян заявил, что авиакомпания Fly Arna приостановила свою деятельность на рынке авиаперевозок по финансовым причинам. По его словам, действие лицензии авиакомпании приостановлены. Дело в том, что согласно действующему в Армении законодательству, в случае отсутствия у авиаперевозчика хотя бы одного самолета, действие лицензии приостанавливаются на срок до шести месяцев. При отсутствии авиалайнера спустя полгода действие лицензии будет полностью прекращено. "Ситуация с Fly Arna изучается и при наличии соответствующей информации, учитывающей и коммерческую тайну, она будет предоставлена общественности", - заверил замминистра. Ранее АрмИнфо со ссылкой на источники во Fly Arna сообщало о намерениях авиакомпании покинуть армянский рынок авиаперевозок. Компания отозвала оба своих авиалайнера. Причиной отзыва и прекращение деятельности, как отмечал источник, послужило невыполнение армянской стороной условий договора о создании авиакомпании, одним из которых было субсидирование пассажирских перевозок со стороны правительства РА. Напомним, что 10 декабря 2021 года ЗАО "Армянские национальные авиалинии" получило государственную регистрацию. Компания действовала под торговой маркой Fly Arna - ARmenian National Airlines. О проекте создания новой авиакомпании стало известно в июле 2020 года, когда тогда еще действующий исполнительный директор Фонда государственных интересов Армении (ANIF

- Armenian National Interests Fund) Давид Папазян и генеральный исполнительный директор базирующейся в арабской Шардже бюджетной авиакомпании Али аль Али подписали соглашение. ANIF предложил объявить конкурс на лучшее название для новой авиакомпании. По результатам конкурса в сентябре было объявлено, что она будет называться. Изначально было известно, что компания будет работать по модели бюджетного бизнеса, иными словами, будет армянским лоукостером (такие авиакомпании предлагают пассажирам низкие цены, но при этом неполный, то есть не общепринятый перечень услуг).