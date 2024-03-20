Среда, 20 Марта 2024 18:20

АрмИнфо. На данном этапе для правительства Армении первоочередной задачей является удовлетворение потребностей вынужденных переселенцев из Арцаха. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер Тигран Хачатрян.

<Как мы решили оказать содействие? Вопрос может не нести конкретного ответа, поскольку важно, чтобы новые программы содействия не очень

отличались от тех программ содействия, которые уже реализуются>, - сказал вице-премьер. В качестве примера он привел строительство переселенцами жилья в ряде регионах страны. В этом случае им предоставляется кредит в размере 16 млн драм, который впоследствии правительство вместо бенефициаров программы возвращает вместе с процентными ставками коммерческим банкам.

При этом, как подчеркнул Хачатрян, предусмотрен более свободный механизм финансирования жилищных программ, согласно которому расчет содействия на каждого переселенца составит от 3 до 5 млн драм. Причем, 5 млн драм будут предусмотрены для приобретения жилья в тех населенных пунктах, развитие которых власти страны считают приоритетными. В этих населенных пунктах планируется построить образовательные, медицинские и социальные объекты. <Я не хотел бы сейчас говорить что-либо по существу, поскольку обсуждения пока не обобщены и в ближайшее время будут приведены в окончательный вид>, - сказал вице-премьер.