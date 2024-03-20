Среда, 20 Марта 2024 17:45

АрмИнфо.В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 месте, на первом месте находятся отношения с США. Об этом 20 марта, в Ереване, во время обсуждения на тему "Южный Кавказ: тенденции и перспективы в контексте украинской войны" заявил турецкий политолог Мустафа Айдын, выступая на международной политологической конференции, организованной <Институтом Кавказа>.

Он пояснил, что на втором находятся ожидаемые действия Турции в Ираке и Сирии этим летом, на третьем - отношения с Грецией и ЕС, а также ситуация в Средиземноморье, на четвертом - Украина и Черное море.

"А Армения где-то на 10-ой строчке. То есть, никто официально,

публично в Турции Армению не обсуждает. Это отличается от того, что

было 10-15 лет назад. Полагаю, что эта ситуация обусловлена политикой

властей. В Турции нет такого дискурса, связанного с Арменией.

Очевидно, что власти приняли решение перенести двусторонние отношения в трехстороннюю плоскость Армения-Азербайджан-Турция. Многие исходят из того, в каком виде будет подписан мирный договор между Арменией и Азербайджаном и будет ли", - подчеркнул эксперт.

По словам Айдына, это происходит именно в таком русле, поскольку для Турции важна стратегическая связь с Азербайджаном - это один из краеугольных вопросов для Анкары, чтобы превратить Турцию в энергетический хаб, а сейчас это еще более актуально, поскольку ЕС хочет вытеснить Россию из энергетической сферы.

"Географически Азербайджан важнее для Турции, чем Армения", - подчеркнул эксперт, при этом указав важность открытия всех коммуникаций в регионе, а не только дороги из Нахиджевана в Азербайджан. По его словам, это важно для Турции.

Вместе с тем Айдын отметил, что для того, чтобы Турция могла бросить вызов России на Южном Кавказе ей необходимо укрепиться в этом регионе. "Турция укрепляется в Азербайджане, в какой-то мере делает это и в Армении. Но, нужно понимать, что Турция не сможет опереться на две ноги на Южном Кавказе без Армении. Если Анкара потеряет влияние на Азербайджане, то не сможет уже бросить вызов России и ей придется вернуться к границам времен "холодной войны"", - резюмировал политолог.