Среда, 20 Марта 2024 17:43

АрмИнфо. Премьер Никол Пашинян упрекнул своих оппонентов, обвиняющих его в намерении сдать Азербайджану ряд сел Тавуша, указав на то, что именно при прежней власти на участке магистрали Киранц-Баганис не строились магазины, кафе и рестораны.

<Сотни раз проезжал по дороге, и только на сто первый раз заметил того, что ранее не замечал. К примеру, после села Киранц, до Баганиса, нет никаких магазинов, ресторанов, кафе или хостелов. Почему, ведь это межгосударственная дорога (ведущая в Грузию - ред.)?>, - удивился премьер 20 марта в ходе правительственного часа в парламенте.

А обратил он внимание на сей факт, поскольку следя за постами в соцсетях, а также читая записи оппозиционеров, <возникло ощущение, что делается попытка представить все таким образом, что раньше все было хорошо, а при действующей власти - плохо>.

Напомним, что 16 ноября 2020 года с трибуны парламента премьер Никол Пашинян заявил: <: Говорят, продали Шуши, кто продал? Если Шуши продали, то сделали это за последние тридцать лет. Шуши был несчастным, блеклым городом, нужен ли нам Шуши? Если нужен, почему он был в таком состоянии? В течение тридцати лет вся армянская элита считала, что Шуши принадлежит Нагорному Карабаху, а президент Арцаха не имеет права проводить там мероприятия. Тогда и был сдан Шуши>.