Arminfo.info



 Среда, 20 Марта 2024 17:42
Александр Аванесов

Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер

Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер

АрмИнфо. Защита и восстановление территориальной целостности Армении продолжает

оставаться в повестке правительства РА. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Левона Кочаряна.

Депутат, в частности, поинтересовался тем, почему власти Армении постоянно говорят об уступках Азербайджану, не выдвигая своих условий. Сдача четырех сел в Тавушской области, как считает парламентарий, значительно ослабит оборонительный потенциал Армении. <В конце концов, вы кто, премьер- министр РА или агент по недвижимости Азербайджана?>  - задал вопрос оппозиционер, обращаясь к Пашиняну.

В ответ глава армянского правительства отметил, что проблемы безопасности Армении напрямую связаны с вопросом о государственных границах.  Решить же этот вопрос можно на основании Алматинской декларации от 1991 года.  <Безопасность Армении должна базироваться, в том числе, на основе легитимности границ, которые являются международно признанными, и Ереван не намерен кому-бы то ни было уступать международно признанную территорию>, - сказал премьер-министр РА, добавив, что этот концепт должен быть понятен для всех.   Он, в частности, указал на тот факт, что имеются и территории Армении, которые продолжают оставаться под азербайджанской оккупацией, которые правительство РА не собирается никому уступать.

Отметим, что Азербайджан отказывается признавать, что оккупировал территории 31 населенного пункта в Армении и при этом требует передачи ему 4 сел в Тавуше - Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы- Аскипара ), Киранц (Хейримли) и Беркабер (Кызыл Гаджилы). Через территорию этих сел проходит межгострасса в Грузию. 12 марта Пашинян утверждал, что "никогда, ни на каком обсуждении не было и не может быть речи о сдаче Азербайджану сел в Тавушской области". Однако 18 марта он отправился на встречу с жителями этих сел в Тавуше и уговаривал их сдать территории, заявляя, что <иначе будет война>. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Если бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - ПашинянЕсли бы Ереван не признал территориальную целостность Азербайджана, даже у союзника возникли бы сомнения о территориальной целостности Армении - Пашинян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Пашинян: в процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села ВоскепарПашинян: в процессе делимитации обсуждаются вопросы безопасности села Воскепар
При наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций  судебных дел - премьерПри наличии полноценного мирного договора не исключена возможность взаимного отзыва из международных инстанций  судебных дел - премьер
Туркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организациейТуркменистан укрепляет связи со Всемирной таможенной организацией
Международный день клиента в IDBank-еМеждународный день клиента в IDBank-е
Тигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительностиТигран Хачатрян: Информация о том, что с получением гражданства Армении арцахцы лишаться госсодействия, не соответствует действительности
Пашинян: авиакомпания Fly Arna не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозокПашинян: авиакомпания Fly Arna не выдержала конкуренции на рынке авиационных перевозок
Готовится новая программа содействия вынужденным переселенцам из Арцаха - вице-премьер РА представил некоторые подробностиГотовится новая программа содействия вынужденным переселенцам из Арцаха - вице-премьер РА представил некоторые подробности
Посол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемыПосол Великобритании: Есть доказательства, что предлагаемые Россией варианты по нормализации армяно-азербайджанских отношений неприемлемы
Турецкий эксперт: В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 местеТурецкий эксперт: В повестке внешней политики Турции Армения находится на 10 месте
Раффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целомРаффи Ованнисян: сегодняшняя ситуация требует системных изменений, полной трансформации власти, оппозиции и общества в целом
Кто сдает села Тавуша?: Пашинян упрекнул оппонентовКто сдает села Тавуша?: Пашинян упрекнул оппонентов
Защита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьерЗащита территориальной целостности Армении продолжает оставаться в повестке правительства РА - премьер
Захарова: Москва и Ереван не завершили консультации по вопросу вещания российских телеканалов в АрменииЗахарова: Москва и Ереван не завершили консультации по вопросу вещания российских телеканалов в Армении
Согласия по картам все еще нет - ПашинянСогласия по картам все еще нет - Пашинян
Мирзоян направил послание по случаю Международного дня ФранкофонииМирзоян направил послание по случаю Международного дня Франкофонии
Кремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в АрменииКремль поставил под сомнение эффективность миссии ЕС в Армении
В Москве не видят положительной динамики в переговорах по нормализации армяно- азербайджанских отношенийВ Москве не видят положительной динамики в переговорах по нормализации армяно- азербайджанских отношений
Счастья в Армении поубавилось: ООН опубликовал Счастья в Армении поубавилось: ООН опубликовал "Рейтинг счастливых стран"
Захарова об угрозах Пашиняна тавушцам: Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результатаЗахарова об угрозах Пашиняна тавушцам: Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата
Захарова: Профильные ведомства МИД России занимаются вопросом прояснения ситуации по прекращению действия в Армении системы Захарова: Профильные ведомства МИД России занимаются вопросом прояснения ситуации по прекращению действия в Армении системы "МИР"
Москва: Визит Столтенберга на Южный Кавказ - очередная попытка затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влиянияМосква: Визит Столтенберга на Южный Кавказ - очередная попытка затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влияния
В Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площадиВ Армении на долю лесных насаждений приходится всего 11,2% площади
Столтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерстваСтолтенберг: Армения и НАТО сейчас близки к согласованию новой программы партнерства
Заявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандатЗаявление: Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат
Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РАГлавной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана и премьер-министр РА
Помощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьераПомощница жены Пашиняна назначена ответственной за протокол премьера
В историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса ТораманянаВ историко-культурном музее-заповеднике Звартноц открылась выставка, приуроченная 160- летию Тороса Тораманяна
Пашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию АрменииПашинян считает, что присоединение к МУС защитит независимость, территориальную целостность и демократию Армении
Депутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с АзербайджаномДепутат Европарламента потребовал от Европы немедленно расторгнуть газовую сделку с Азербайджаном
Эксперт о заявлениях Пашиняна: Республику Арцах уничтожили, теперь - Республика АрменияЭксперт о заявлениях Пашиняна: Республику Арцах уничтожили, теперь - Республика Армения
Госдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы - ПательГосдепартамент США уделяет особое внимание демаркации азербайджано-армянской границы - Патель
Дожди и повышение температуры воздуха - синоптики представили прогноз погодыДожди и повышение температуры воздуха - синоптики представили прогноз погоды
Сотрудники Idram и IDBank посетили благотворительную организацию «Армянские матери»Сотрудники Idram и IDBank посетили благотворительную организацию «Армянские матери»
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
Армения и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфереАрмения и Великобритания обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере
Блок Блок "Армения": Процесс частичной делимитации и демаркации границ, начиная с Тавуша, существенно ослабит обороноспособность ВС Армении на этом участке
АНК Левона Тер-Петросяна изложил позицию по поводу подачи заявки на получение статуса кандидата в ЕСАНК Левона Тер-Петросяна изложил позицию по поводу подачи заявки на получение статуса кандидата в ЕС
Арсен Торосян: Никакие территории, населенные пункты в пределах границ Советской Армении мы не готовимся отдать ни одной странеАрсен Торосян: Никакие территории, населенные пункты в пределах границ Советской Армении мы не готовимся отдать ни одной стране
Присутствие европейских наблюдателей в Армении не должно восприниматься как фактор  столкновения интересов геополитических центров - депутатПрисутствие европейских наблюдателей в Армении не должно восприниматься как фактор  столкновения интересов геополитических центров - депутат
Оппозиционер: Цель визита Столтенберга в Ереван - расширение антироссийского фронта в самой АрменииОппозиционер: Цель визита Столтенберга в Ереван - расширение антироссийского фронта в самой Армении
Туркменистан и ЕС подписали Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничествеТуркменистан и ЕС подписали Протокол к Соглашению о партнерстве и сотрудничестве
Песков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионеПесков: Попытки НАТО расширить влияние на Кавказе не добавят стабильности в регионе
Находки армяно-германской экспедиции проливают новый свет на различные процессы в древней армянской столице АрташатНаходки армяно-германской экспедиции проливают новый свет на различные процессы в древней армянской столице Арташат
Генсек НАТО приветствовал Генсек НАТО приветствовал "солидарность Армении с Украиной"
После ереванской премьеры в Тбилиси показали танцевальное представление После ереванской премьеры в Тбилиси показали танцевальное представление "Цвет граната" в постанове известного французского хореографа Мурада Мерзуки
В мирном процессе с Баку Ереван ожидает решительную поддержку международного сообщества, в том числе НАТО - ПашинянВ мирном процессе с Баку Ереван ожидает решительную поддержку международного сообщества, в том числе НАТО - Пашинян
Сотрудники миссии ЕС и их имущество в Армении получат специальный статус, приближенный к дипломатическомуСотрудники миссии ЕС и их имущество в Армении получат специальный статус, приближенный к дипломатическому
Происходящее в Тавуше не имеет никакого отношения к делимитации и демаркации госграницы - экс-омбудсмен АрменииПроисходящее в Тавуше не имеет никакого отношения к делимитации и демаркации госграницы - экс-омбудсмен Армении
Пашинян и Столтенберг обсудили вопросы взаимодействия Армения-НАТОПашинян и Столтенберг обсудили вопросы взаимодействия Армения-НАТО
Пашинян поздравил Путина с переизбраниемПашинян поздравил Путина с переизбранием
Никол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционерНикол Пашинян хочет отрезать Армению от внешнего мира - оппозиционер
IDBank приостанавливает обслуживание карт МИРIDBank приостанавливает обслуживание карт МИР
Мария Захарова прокомментировала вчерашние заявления премьера Армении в Тавуше о новой войнеМария Захарова прокомментировала вчерашние заявления премьера Армении в Тавуше о новой войне
Совет глав МИД ЕС подтвердил свою поддержку АрменииСовет глав МИД ЕС подтвердил свою поддержку Армении
В Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуруВ Армении будет ограничена демонстрация фильмов, пропагандирующих криминальную субкультуру
Пашинян решил пойти на уточнение границы в Тавуше, чтобы Пашинян решил пойти на уточнение границы в Тавуше, чтобы "не допустить начала войны"
Столтенберг: Если Путин победит в Украине, это будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТОСтолтенберг: Если Путин победит в Украине, это будет опасно для всех нас, включая Азербайджан и союзников по НАТО
Место Геворка Папояна в парламенте Армении займет Давид КарапетянМесто Геворка Папояна в парламенте Армении займет Давид Карапетян
Читать больше



Эксперты
Армянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флагАрмянский генерал исключил какие-либо провокации на армяно-турецкой границе, пока там водружен российский флаг
Профессор: Профессор: "Перекресток мира" - проект, оторванный от реальности
Глава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможноГлава ЕПК: если ЕС останется тем объединением, которым выступал в последние годы,  то вступление Армении в эту структуру практически невозможно
Политолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственностиПолитолог: все действия властей Армении говорят о том, что страна идет по пути ликвидации своей государственности
"Перекресток мира" - пантюркистский проект, навязанный Еревану Анкарой и Баку - Артур Хачатрян
Читать больше
Комментируемые
МИД РФ: Москва прошла МИД РФ: Москва прошла "проверку на прочность" в отношениях с Ереваном
Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»Экс-министр обороны назвал Пашиняна «самым слабым, самый трусливым и предательским руководителем Армении за всю ее историю»
Пашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в КарабахеПашинян: внешние силы также подталкивали основную силу, организовавшую этническую чистку в Карабахе
Экс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решенийЭкс-мэр: Наша политическая сила пойдет по пути институциональных решений
Союзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалияхСоюзники, попутчики и иллюзии альянсов: Маркедовнов о внешней политике Армении в новых реалиях
В апреле запланированы масштабные мероприятия - ПашинянВ апреле запланированы масштабные мероприятия - Пашинян
Политик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для АрменииПолитик: разрыв союза с РФ и ОДКБ и ориентация Еревана на Запад, может стать губительным для Армении
Политик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РАПолитик: армянскому народу следует выбирать между войной и отставкой премьер-министра РА
Андраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибылиАндраник Теванян: Цель повышения столичными властями тарифа на проезд в Ереван - получение сверх  прибыли
ЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из АрцахаЕС предоставит дополнительно 5,5 млн евро для оказания гуманитарной помощи беженцам из Арцаха
В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана В итальянском городе Кастелланца открылась выставка фоторабот итальянского фотографа Роберто Травана "Нагорный Карабах: преданный мир"
Армения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИДАрмения 26 января передала азербайджанской стороне новые формуляры карт минных полей - МИД
Депутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображенийДепутат от партии власти: если кто-то и признает Геноцид армян, делает это исключительно из своих политических соображений
Глава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоровГлава МИД Грузии вновь предложил Армении и Азербайджану тбилисскую площадку для переговоров
Армения направила медицинскую гуманитарную помощь УкраинеАрмения направила медицинскую гуманитарную помощь Украине




Глава МИД Казахстана: Проект Глава МИД Казахстана: Проект "Перекресток мира" имеет важное значение с точки зрения использования потенциала Среднего коридора