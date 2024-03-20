Среда, 20 Марта 2024 17:42

АрмИнфо. Защита и восстановление территориальной целостности Армении продолжает

оставаться в повестке правительства РА. Об этом 20 марта в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил премьер-министр РА, отвечая на вопрос депутата от оппозиционной фракции <Армения> Левона Кочаряна.

Депутат, в частности, поинтересовался тем, почему власти Армении постоянно говорят об уступках Азербайджану, не выдвигая своих условий. Сдача четырех сел в Тавушской области, как считает парламентарий, значительно ослабит оборонительный потенциал Армении. <В конце концов, вы кто, премьер- министр РА или агент по недвижимости Азербайджана?> - задал вопрос оппозиционер, обращаясь к Пашиняну.

В ответ глава армянского правительства отметил, что проблемы безопасности Армении напрямую связаны с вопросом о государственных границах. Решить же этот вопрос можно на основании Алматинской декларации от 1991 года. <Безопасность Армении должна базироваться, в том числе, на основе легитимности границ, которые являются международно признанными, и Ереван не намерен кому-бы то ни было уступать международно признанную территорию>, - сказал премьер-министр РА, добавив, что этот концепт должен быть понятен для всех. Он, в частности, указал на тот факт, что имеются и территории Армении, которые продолжают оставаться под азербайджанской оккупацией, которые правительство РА не собирается никому уступать.

Отметим, что Азербайджан отказывается признавать, что оккупировал территории 31 населенного пункта в Армении и при этом требует передачи ему 4 сел в Тавуше - Баганис-Айрум, Неркин Воскепар (Ашагы- Аскипара ), Киранц (Хейримли) и Беркабер (Кызыл Гаджилы). Через территорию этих сел проходит межгострасса в Грузию. 12 марта Пашинян утверждал, что "никогда, ни на каком обсуждении не было и не может быть речи о сдаче Азербайджану сел в Тавушской области". Однако 18 марта он отправился на встречу с жителями этих сел в Тавуше и уговаривал их сдать территории, заявляя, что <иначе будет война>.