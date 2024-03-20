Среда, 20 Марта 2024 17:41

АрмИнфо.Москва получили наработки со стороны Еревана, и передала свои соображения по вопросу вещания российских телеканалов на армянской территории. Об этом на брифинге 20 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав заявление министра высокотехнологичной промышленности Армении Мхитара Айрапетяна о том, что ведомство сделает партнерам из России новые предложения по исключению передач антиармянского содержания.

"Мы находимся в контакте с армянской стороной по этому вопросу, у нас проходят консультации. Обмен мнениями не завершен, мы получили наработки со стороны Еревана, передали свои соображения и находимся, как я уже сказала, в плотном контакте", - сообщила она.

Захарова добавила, что основная задача обеих сторон - решить все проблемные вопросы и предотвращать возникновение новых в духе взаимного уважения. Участники диалога должны стремиться именно к этому.

Ранее министр высокотехнологической промышленности Мхитар Айрапетян сообщил, что в ближайшее время в Москве пройдут консультации в рамках Соглашения о сотрудничестве между Арменией и Россией в сфере массовых телекоммуникаций.

По его словам, Армения представит решения и предложения касаемо урегулирования вопроса, связанного с вещанием российских телеканалов в Армении, которые исходят, как из логики Соглашения, так и из интересов Республики Армения. Айрапетян также подчеркнул, что инструменты, действующие в рамках Соглашения для контроля и предотвращения подобного контента, не работают.

Напомним, что Комиссия по телевидению и радио РА зафиксировала нарушения статьи 5 Соглашения о сотрудничестве между Арменией и Россией в сфере массовых телекоммуникаций. Российская сторона признала этот факт, в результате чего было подписано совместное заявление. По итогам проводимых в декабре прошлого года между сторонами консультаций была достигнута договоренность предпринять шаги по надлежащему соблюдению всех пунктов Соглашения.

Однако уже в феврале 2024г. армянская сторона зафиксировала новое нарушение, в связи с чем МИД Армении направил российской стороне ноту протеста.