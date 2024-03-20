Среда, 20 Марта 2024 17:00

АрмИнфо. На данный момент между Ереваном и Баку нет согласия по картам, заявил премьер Никол Пашинян 20 марта в ходе правительственного часа в парламенте, отвечая на вопрос оппозиционного депутата - конкретно по какой карте было решено, что ряд сел должны быть переданы Азербайджану.

<Есть договоренность о взаимном признании территориальной целостности согласно Алма- Атинской декларации и есть восприятие о проведении делимитации границы между РА и АР>, - сказал Пашинян.

Процесс делимитации, пояснил премьер, не означает проведение новой линии госграницы, а - воспроизводство де-юре границ самого последнего периода Советского Союза <на земле>. <Именно по этой логике мы руководствуемся>, - указал он.

Напомним, что 18 марта в ходе встречи с жителями Воскепара, Баганиса, Киранца Тавушской области Никол Пашинян заявил, что комиссии по делимитации должны на земле определить, где начинается Республика Армения, и это должно стать государственной границей между РА и АР. <Наша политика заключается в том, что мы не должны допустить войны, мы не должны допустить начала войны. И это также является причиной того, почему мы решили пойти на уточнение границы Республики Армения на этих участках и делаем это не только ради Республики Армения, но и конкретно ради села Воскепар, села Киранц, чтобы обеспечить безопасность этих сел>, - сказал премьер-министр.

Напомним, что ранее Баку заявил о немедленном <возвращении 4 сел>, расположенных на границе Тавушской области Армении и Газахского района Азербайджана. Заявление последовало заседании комиссий по делимитации границы, возглавляемой вице- премьерами двух стран - Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым. <Что касается четырех не эксклавных азербайджанских сел (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылгаджилы), оккупированных Арменией, принадлежность их Азербайджану бесспорна, и они подлежат немедленному освобождению>, - cказано в заявлении. В Баку также уверены, что в рамках процесса делимитации <будет решен и вопрос освобождения четырех эксклавных сел (Юхары Аскипара, Софулу, Бархударлу в армянском Тавуше, а также Кярки (арм. - Тигранашен) в Араратской области, на границе с Нахичеванью.)>. При этом в Баку опровергли заявления армянских властей о том, что Азербайджан оккупировал территорию 31 армянского населeнного пункта в пяти областях общей площадью около 200 квадратных километров, назвав это <необоснованным заявлением>. Часть из них перешла под контроль Азербайджана ещe в 1990-х годах во время первой карабахской войны, другая - в результате азербайджанской агрессии 2021-2022 годов. -