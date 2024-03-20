Среда, 20 Марта 2024 16:41

АрмИнфо.Эффективность миссии ЕС в Армении внушает сомнения, поскольку Азербайджан не признает ее, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Там вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли миссия азербайджанской стороной. Если мы верно понимаем, она негативно относится к функциям этой миссии", - сказал пресс-секретарь президента РФ, передает РБК.

Песков назвал это соглашение односторонним решением Еревана. "Здесь, наверное, стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии", - уточнил пресс- секретарь президента.

Отметим, что парламент Армении 20 марта ратифицировал соглашение с Евросоюзом о статусе гражданской наблюдательной миссии ЕС на границе с Азербайджаном. Она будет рассматриваться как представительство с дипстатусом в таможенных и налоговых вопросах. Кроме того, ее численность со 100 человек будет доведена до 209.

Напомним, что миссия была размещена в Армении в феврале 2023 года и патрулируют армянскую сторону границы с Азербайджаном.