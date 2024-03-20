Среда, 20 Марта 2024 16:32

АрмИнфо. В Москве сегодня положительной не видят положительной динамики в переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Баку.

Так, 20 марта в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова касаясь этого вопроса, в частности, сказала: "Вы знаете, положительная динамика в переговорах между Ереваном и Баку была именно тогда, когда эффективно выполнялись именно трехсторонние договоренности на высшем уровне, когда происходили регулярные контакты между Ереваном и Баку при посредничестве нашей страны. Это не значит, что нет других теоретических возможностей - наверняка могут быть. Просто мы с вами говорим о том, когда была позитивная динамика. Есть факты".

Российский дипломат вновь подчеркнула, что ситуация кардинально

изменилась как только стали внедряться в ситуацию в регионе

западники, которые просто хотели перехватить повестку. Она добавила,

что Западу не давало покоя, что ситуация в регионе входит в мирное

русло, что есть международно правовое русло, что страны

договариваются без какой-то агрессии, несмотря на очень тяжелое прошлое, просто обладая видением мирного будущего.

"Именно западники навязывали Армении свою формулу по Нагорному Карабаху, позабыв про необходимость обеспечения прав и безопасности местного армянского населения. К чему это привело, вы прекрасно знаете. Мы слышим это и от населения Карабаха - это привело к созданию дополнительной проблеме в регионе. Западные режимы сегодня же принуждают Армению к односторонним решениям по спорным территориальным вопросам на границе с Азербайджаном. Мы же видим, как Западные страны буквально натравливают Ереван для того, чтобы разрушать все позитивные тенденции, которые были и в контактах с Баку, и в отношениях с Москвой. Хотя у нас с Ереваном были, остаются, и я уверена и далее будут развиваться отношения на союзническом треке", - сказала представитель МИД России.

Она еще раз подчеркнула, что Москва видит, как западники пытаются внедриться в регион, чтобы проводить исключительно свои интересы - а это идеология управляемого хаоса.

Захарова также вновь обвинила гражданскую миссию ЕС в РА в шпионаже против России, Ирана и Азербайджана. По ее словам, есть фактологические подтверждения этому.

"Подобная деструктивная активность приводит к росту напряженности в регионе, а может привести и вообще к необратимым последствиям. Это все понимают", - сказала она, еще раз напомнив, что все рецепты урегулирования армяно-азербайджанских отношений прописаны в трехсторонних заявлениях лидеров России, Армении и Азербайджана.