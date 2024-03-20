Среда, 20 Марта 2024 16:32

АрмИнфо. Среди 143 стран мира, включенных в рейтинг ООН, который ежегодно измеряет показатель счастья, Армения заняла 82 позицию, против 79-й годом ранее.

При этом, согласно рейтингу, Армения по уровню счастья опередила своих соседей в регине. В частности, Грузия заняла 91 позицию, Турция - 98-ую, Иран - 100-ую и Азербайджан - 101-ую. Тогда как в ЕАЭС наиболее счастливым является Казахстан с 49-м местом, далее следует Россия (72 позиция), Киргизия (75 позиция). Беларусь в рейтинге за текущий год не фигурирует.

Среди оставшихся стран постсоветского пространства самый высокий уровень счастья зарегистрирован в Узбекистане (47-я позиция), за которой с большим отрывом следует Молдова (71-я позиция), Таджикистан (88-я позиция) и Украина (105-я позиция).

При этом в ТОП-5 счастливых стран мира вошли Финляндия, Дания, Исландия Швеция и Израиль, тогда как самым несчастным стал Афганистан.

Отметим, что ООН в сотрудничестве с Gallup, the Oxford Wellbeing Research Centre и the UN Sustainable Development Solutions Network измеряет показатель счастья уже двенадцатый год подряд и основывается на оценках десятков тысяч людей экономической и социальной ситуации в стране по шкале от 0 до 10.

Аналитики при подготовке рейтинга учитывают не только такие показатели, как валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения и продолжительность жизни, но и уровень коррупции в стране, уровень социальной поддержки населения, возможность граждан принимать важные решения, которые влияют на государственную и общественную политику. Подсчеты включают в себя такие критерии, как уровень доходов населения, доступность здравоохранения и социальной помощи, наличие коррупции, свобода и взаимопомощь в обществе. Первый <рейтинг счастья> был составлен группой экспертов и исследовательских организаций по заказу ООН в 2012 году