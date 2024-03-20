Среда, 20 Марта 2024 16:31

АрмИнфо. Вряд ли, запугивание собственного населения лучший способ достижения устраивающего Армению результата. Об этом 20 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать заявление премьера Армении о том, что если тавушцы не согласятся на сдачу 4 сел Азербайджану, то в конце недели будет новая война.

При этом она выразила убеждение, что эти вопросы нужно решать в спокойной, конструктивной манере. Дипломат напомнила, что механизм для этого есть - это комиссия по делимитации армяно-азербайджанской границы.

"Мы принимаем участие в ней с учетом нашего богатого опыта демаркации. Мы готовы помогать этому процессу с учетом нашего опыта. Мы готовы оказывать всяческое содействие в этом процессе. Эта та роль, в которой мы можем быть", - повторила она.

Захарова также озвучила то, в чем российской роли точно нет. "А теперь о роли, в которой нас точно нет! Мы никаким образом не связаны - я подчеркну, что никто в нашей стране не имеет никакого отношения к тем решениям, которые были озвучены, руководством Еревана в качестве возможных.

То, что озвучил премьер Армении, никоим образом не должно ассоциироваться с нашей страной. С нами не проводились никакие консультации - это исключительно то, что руководство Армении решило на основе консультаций именно с Западом. ЕС, НАТО и отдельные страны

- эта их зона ответственности", - сказала российский дипломат, предложив спросить у Еревана какие там задачи ставились.

"Но, учитывая, что мы бесконечно постфактум слышим обвинения в адрес России, ОДКБ, после решений принятых руководством Армении и имеющих глобальное значение - хочется, чтобы за все свои шаги под воздействием Запада или вместе с ними несли ответственность непосредственно те, кто принимает решение в Ереване. К России это не имеет никакого отношения. И это мы на постоянной основе пытаемся доносить и в публичной сфере до этого и по двусторонним каналам. Неприемлемость бесконечного увязывания и поиска ответственных за те решения, которые принимаются в Ереване", - отметила Захарова, добавим, что в данном случае Москва действует на опережение, чтобы потом опять не сказали, что это из-за кого-то в ОДКБ или России.

"Нет! Это то, к чему мы не имели и не имеем никакого отношения", - резюмировала она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.