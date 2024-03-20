Среда, 20 Марта 2024 15:09

АрмИнфо.Профильные ведомства МИД России и правительство в целом занимаются вопросом прояснения ситуации, связанной с прекращением действий в Армении платежной системы "МИР". Об этом 20 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на соответствующий вопрос.

"Видели и соответствующее сообщение, и разъяснения армянской стороны по этому вопросу. Это требует дополнительного уточнения, чем наше ведомство сейчас и занимается. Ведомства профильные и в целом правительство", - сказала она.

Отметим, что 19 марта стало известно, что с 30 марта приостанавливается сопряженность национальных карточных систем Армении и России - ArCa и МИР.

Как сообщили в Национальной платежной системе (НПС) Armenian Card, регулятором принято решение о временном приостановлении эквайринга выпущенных армянскими банками карточек ArCa на территории Российской Федерации и напротив - эквайринг карт НСПК "МИР" на территории Армении.

В Армении будут обслуживаться только карты "МИР", выпущенные Банком ВТБ (Армения) и исключительно в банкоматной и постеринальной сети этого банка. На сегодняшний день банк выпустил свыше 188 тыс карт "МИР", в том числе и пенсионные карты. Обслуживающая инфраструктура банка насчитывает 201 банкомат и 54 pos- терминала. Филиальная сеть банка состоит из 53 отделений.

Отметим, что участники рынка ожидали подобной ситуации после принятия США в феврале с.г. 13- го пакета санкционных ограничений, под который подпала также российская НСПК <МИР>. По мнению аналитиков рынка, в связи с вышеуказанным решением на платежном рынке Армении сложится неоднозначная ситуация. По всей видимости, часть средств с карт ВТБ (Армения) будет перемещена на карты НПС Armenian Card, однако, параллельно, часть релокантов, работающих в Армении, предпочтет открыть дополнительные карточные счета в ВТБ (Армения) для перевода средств в Россию и из России. Некоторые убытки понесут и армянские банки, ситуация отразится и на ограничении финансовых потоков мелких экспортно-импортных фирм, а также на объемах частных трансфертов.