Среда, 20 Марта 2024 14:49

АрмИнфо. Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга на Южный Кавказ - это проявление очередной попытки затянуть южно- кавказские республики в зону Евроатлантического влияния. Об этом 20 марта в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, в ответ на просьбу прокомментировать турне генсека НАТО в страны Южного Кавказа.

По ее словам, эти попытки предпринимаются и натовцами, и ее странами-членами индивидуально и систематично.

"Визит натовского чиновника такого уровня подтверждает, что активность НАТО на этом направлении возросла, причем кратно. В чем проблема, в чем суть? А суть в том, что проблем вроде как стало меньше на Южном Кавказе. А кого это на Западе может удовлетворить или понравится? Западникам не дает покоя сам факт наличия взаимодействия этих государств и друг с другом, которое начинало выстраиваться в русле мирных договоренностей. Западников не устраивает сам факт общения этих государств с Россией - равноправного, взаимно уважительного и направленного на глобальный мир в регионе. Отсюда непрекращающиеся попытки НАТО и примкнувшего к нему ЕС на стимулирование разрыва отношений стран региона и друг с другом, и с Москвой, а также обострить обстановку по периметру наших южных рубежей", - отметила Захарова.

При этом она уверена, что есть и задача максимум - а именно открыть в Закавказье второй фронт против России и в целом подпалить заново регион.

Захарова уверена, что те договоренности, которые были достигнуты при посредничестве России, буквально сработали как "красная тряпка" для Запада, поскольку это была по настоящему дорога к миру, основанная на взаимном уважении и учете интересов.

По ее словам, активно идет навязывание Тбилиси коалиционных стандартов с целью получения контроля над секторами обороны и безопасности.

"В последнее время активизировались натовские эмиссары на армянском направлении. В частности они проталкивают программу "Индивидуальное адаптирование партнерства Армения-НАТО". Усилия направлены на дискредитацию связей Еревана с Москвой, а в идеале полное сворачивание наших контактов. Западники этого вообще не скрывают. Теперь пытаются вбить клин в наши партнерские отношения с Баку. То есть у них широкий фронт целей и задач", - добавила представитель российского МИД.

Она считает очевидным и то, что блок НАТО не заинтересован в мире и стабильности на Южном Кавказе. "В чем Вашингтон и его сателлиты поднаторели, так это в насаждении в регионе антироссийского нарратива, привнесения хаоса, напряженности - то, что они действительно умеют и любят делать. Вмешательство блока в дела региона, лишь приведет к дестабилизации и без того непростой ситуации. Усилия так называемых помощников вряд ли отвечают интересам живущих на Южном Кавказе народов", - считает она.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе общения с жителями приграничных сел заявил, что если Ереван не выполнит требования Баку о передаче Азербайджану ряда приграничных сел, то начнется война. А в случае войны Турция поддержит Азербайджан.