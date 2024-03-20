Среда, 20 Марта 2024 14:49

АрмИнфо. Площадь лесных земель в Армении составляет 459.9 тыс.га, из коих 334 .1 тыс. га - лесные массивы. Об этом в ходе пресс-конференции 20 марта заявил директор ГНКО <Айантар> Севак Маркосян.

<Это составляет 11,2% площади Армении, что является достаточно низким показателем>, - подчеркнул он. При этом Маркосян заметил, что в последний раз учет лесных массивов проводился в Армении 1993 году. Он заверил, что в следующем году Минокружающей среды проведет учет, что утверждено уже в среднесрочной программе расходов проекта бюджета на 2025 год.

Ссылаясь на итоги прошлогоднего исследование ОВОС (оценка воздействия на окружающую среду) по 11 лесным хозяйствам из 17 в Республике, глава ГНКО допустил, что охват лесных массивов в Армении вырос, поскольку зарегистрирован рост показателей. Он напомнил, что в планах правительства до 2030 года провести работы по лесопосадке на территории площадью 50 тыс.га, доводя таким образом долю лесных массивов в Армении к 2050 году до 21%.

<Это достаточно высокая планка, потому что здесь мы сталкиваемся с проблемами, связанными с категорией земель, климатическими условиями, земельными слоями, да и вообще наличием земель. Тем не менее, правительство предпринимает шаги вместе с международными партнерами для выполнения своих обязательств>, - сказал он.

Маркосян также сообщил, что ГНКО <Айантар> ежегодно на счет госфинансирования проводит работы по посадке или восстановлению лесных массивов общей площадью 130га.-