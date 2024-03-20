Среда, 20 Марта 2024 14:18

АрмИнфо. Главный посыл моего визита на Южный Кавказ заключается в том, что этот регион важен для мира и стабильности всего европейского региона. Об этом Общественному телевидению Армении заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, в ответ на просьбу рассказать о целях турне на Южный Кавказ.

В этом ключе он напомнил, что у НАТО здесь несколько стран-партнеров куда он совершил поездки - это Грузия, Азербайджан и Армения. При этом он подчернил, что осведомлен о существующих проблемах между этими странами. По словам Столтенберга, именно поэтому нужно садиться за стол переговоров и вести диалог, для того, чтобы понять, каким образом обеспечить нормализацию отношений и долгосрочный мир между странами в регионе.

На вопрос как НАТО может содействовать Армении в диверсификации ее внешнеполитических отношений, Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс поддерживает стремление Армении в защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также в развитии независимой внешней политики.

"Каждая страна вправе выбирать свой собственный путь, и Армения не является исключением. НАТО никогда не будет принуждать какую-либо страну действовать вопреки собственной воли. Мы готовы углублять наше партнерство", - отметил Столтенберг, при этом напомнив, что НАТО сотрудничает с Арменией уже 30 лет.

Он добавил, что его ереванский визит нацелен на то, чтобы выяснить как НАТО и Армения могут укрепить существующее партнерство. "И как мы можем помочь Армении усовершенствовать структуры обороны и безопасности, кибербезопасности и т.д.. Моя встреча с премьером Пашиняном была очень полезной, поскольку он является одним из мощных голосов демократии, стабильности и мира", - сказал генсек НАТО.

На уточнение, насколько реалистичен мир между Ереваном и Баку на фоне милитаристской риторики властей Азербайджана, Столтенберг заявил, что глубоко убежден, что достижение мира между Арменией и Азербайджаном возможно и реально, поскольку в ходе текущих переговоров достигнуто соглашение по некоторым ключевым принципам, например, уважение территориальной целостности друг друга.

"Тем не менее, хотел бы подчеркнуть, что НАТО не посредник, то есть не может выступать с предложениями, но мы поддерживаем эти принципы. Мы верим, что можно решить существующие разногласия. Могу привести в пример мою страну - Норвегию. Мы часть скандинавского региона, где веками воевали норвежцы, шведы и датчане. Сейчас мы живем в мире. Конечно, есть некоторые вопросы с границами, которые никогда полностью не будут согласованы, но всё это в прошлом, мы все уважаем друг друга в качестве независимых и суверенных государств. Подобные примеры мы можем видеть в истории других европейских стран. Мой посыл Армении такой же как и Азербайджану - обе стороны должны увидеть возможности преодолеть существующие разногласия и достичь долгосрочного мира", - сказал он.

На вопрос, какие перспективы он видит в отношениях Армения-НАТО, генсек отметил, что существует огромный потенциал для совместного взаимодействия. "Мы сейчас близки к согласованию новой программы партнерства Армения-НАТО. Она создаст основу для того, чтобы понять, как мы можем расширить наше партнерство, как НАТО может помочь Армении в вопросах обороны и безопасности. Безусловно, мы готовы делать столько, насколько готова сама Армения. Как я уже сказал, мы никого не заставляет действовать против своей воли. Мы готовы работать с Арменией, поскольку она для нас важный партнер", - сказал Столтенберг.

Говоря об армяно-турецкой нормализации, генсек НАТО заявил, что одной из причин, по которой Альянс содействует нормализации отношений Армения-Азербайджан заключается в том, что они верят в то, что это поможет урегулировать и отношения Армения- Турция.

"В последние месяцы мы констатировали некоторое важное продвижение в этом вопросе, нужно продолжать в том же темпе. Есть некоторые позитивные сигналы по вопросу граждан третьих стран, которые смогут пересекать армяно-турецкую границу. Мы содействуем этим усилиям и хотим видеть урегулированные отношения между Арменией и Турцией. Турция - союзник НАТО, а Армения - важный партнер, и все, что поможет стабилизировать эти отношения будет взаимовыгодным", - подчеркнул Генсек НАТО.

Говоря о мире на Южном Кавказе, Столтенберг еще раз подчеркнул, что НАТО не может выступать в качестве посредника в урегулировании ситуации в этом регионе. При этом он напомнил, что, тем не менее, ряд партнеров НАТО - Франция, Германия и США содействуют текущим усилиям по облегчению переговорного процесса. "Я глубоко убежден, что мы как никогда близки к развязке конфликта, но это требует воли и взаимных уступок для устранения оставшихся вопросов", - резюмировал генсек НАТО.