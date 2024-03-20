Среда, 20 Марта 2024 14:17

АрмИнфо.Право арцахских армян вернуться на родину под международной защитой - это не переговорная позиция, а мандат, основанный на фундаментальных принципах прав человека и международного права. Об этом говорится в заявлении Комитета по защите основных прав народа Арцаха, относительно решения Европарламента от 12 марта 2024 года.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Комитета отмечается, что Комитет по защите основных прав народа Арцаха приветствует инициативу, представленную в пункте 14 резолюции Европарламента от 22 марта 2024 года, которая недвусмысленно подтверждает право арцахских армян вернуться на родину под международным присутствием.

"Решающий призыв парламента подчеркивает тот факт, что безопасность армян Арцаха не может быть гарантирована без международного присутствия и защиты. В соответствии с озвученной в резолюции формулировкой и решениями Международного суда, комитет готов подключиться к процессу с международным мандатом, который обеспечивает безопасное и достойное возвращение арцахских армян на родину под международной защитой, при уважении их права на самоопределение", - отмечается в заявлении.

В Комитете уверены, что вопреки деструктивной реакции Азербайджана на данную резолюцию - участие парламента в решении этого вопроса не только оправдано и приветствуется, но важно и весомо.

"Позиция Европарламента в этом вопросе подчеркивает незаменимую роль международного надзора в обеспечении безопасного и достойного возвращения арцахских армян на родную землю, а также в сохранении армянского религиозного и культурного наследия, которое в настоящее время уничтожается и оскверняется и уничтожается в ежедневном разрезе.

Крайне важно незамедлительно создать международный механизм и формат защиты фундаментальных прав народа Арцаха. Мы призываем государства-члены и международные организации активно работать над устранением продолжающегося лишения основных прав арцахцев и предотвращения окончательного уничтожения коренного населения Арцаха, а также призываем структуры ЕС, включая исполнительную власть Евросоюза, предпринять незамедлительные шаги для воплощения в жизнь этих важных призывов, содержащихся в резолюции", - отметили в Комитете.

Комитет по защите основных прав народа Арцаха был создан и уполномочен решением парламента Арцаха от 2 декабря 2023 года.