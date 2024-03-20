Среда, 20 Марта 2024 14:16

АрмИнфо. Главной угрозой безопасности Армении являются президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер- министр РА Никол Пашинян. Об этом 20 марта журналистам заявил депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Армения" Гегам Манукян.

По его словам, выражая опасение народным возмущением, власти Армении шаг за шагом пытаются реализовать все пункты проекта так называемого мирного договора, которые ведутся между Ереваном и Баку. "Пашинян и его команда предприняли попытки очистить все спорные вопросы по ложному так называемому мирному договору, чтобы в конце не было каких-либо недомолвок и документ был подписан", - сказал оппозиционер, добавив, что все заявления премьер-министра РА, сделанные им в Тавушской области, которые касаются необходимости передачи Баку контроля за четырьмя селами, полностью являются требованиями Азербайджана.

Манукян заметил, что глава армянского правительства, шантажируя собственный народ якобы возможной новой войной между двумя государствами, если села не будут переданы Азербайджану, пытается насадить в обществе мнение о важности этого шага, однако его словесная эквилибристика ничего общего не имеет с реальностью. Депутат обратил внимание на тот факт, что власти страны практически полностью игнорируют международный опыт по проведению делимитации и демаркации границ. "Нельзя проводить этот процесс на 10 километрах территории, когда Азербайджан продолжает осуществлять оккупацию значительной части территории республики на других участках границы",

- сказал оппозиционер. Он заметил, что при решении одной проблемы без решения другой стороны окажутся в тупиковой ситуации, в которой, впрочем, сегодня больше находится Армения по причине осуществляемой Пашиняном политики за последние три года. "Он уже чуть ли не легитимизировал себя в качестве адвоката Алиева, очередным проявлением чему является поведение армянского премьера в Тавуше, где он с белым флагом вел пропаганду против Армении, тем самым, давая наводку Азербайджану на возможность новой войны", - подчеркнул депутат.

Напомним, что на встрече с жителями села Воскепар в Тавушской области Пашинян припугнул новой войной с Азербайджаном до конца недели, если Ереван откажется обсуждать с Баку вопрос о делимитации границы. Отвечая на вопрос одного из жителей, премьер заявил, что можно сейчас встать и уйти из зала, сказать, что никакой делимитации и демаркации не будет. "Но это означает, что в конце недели будет война. И я знаю, что будет в конце этой войны. Потом, когда встретимся где-нибудь на площади Республики, вы скажете: "Ладно, мы простые сельчане, у нас не было информации, но вы же все знали", - отметил Пашинян.