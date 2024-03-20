Среда, 20 Марта 2024 14:13

АрмИнфо. Решением премьера Никола Пашиняна назначен новый ответственный за протокол премьер-министра РА.

Как сообщает официальный сайт правительства, решением главы кабмина от 20 марта Эстер Саакян назначена ответственной протокола премьер-министра>.

Отметим, что до сих пор Эстер Саакян занимала должность помощницы жены Пашиняна - Анны Акопян