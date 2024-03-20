Среда, 20 Марта 2024 13:54

АрмИнфо.Приверженная мирному процессу с Азербайджаном, Армения видит свою безопасность прежде всего в мирном сосуществовании и сотрудничестве со своими соседями в регионе и за его пределами. Об этом, как сообщает пресс-служба премьера, отметил премьер-министр Никол Пашинян выступая с речью на третьем Саммите за демократию, прошедшем в онлайн-режиме.

По словам Пашиняна, повестка демократических реформ остается приоритетом правительства РА. <В результате, по данным Freedom House, Армения уже несколько лет подряд входит в число стран со <свободным Интернетом>. Мы зарегистрировали улучшение Международного индекса свободы, улучшив нашу позицию на 2 пункта за год. Армения также добилась прогресса в Мировом индексе свободы прессы, улучшив свою позицию на 2 пункта в 2023 году>, - указал он.

По мнению премьера РА, фундаментальный вопрос, который возникает сегодня в демократических странах, заключается в том, может ли демократия обеспечить безопасность и стабильность. За последние несколько лет Армения неоднократно испытала на себе, как демократические институты могут обеспечить внутреннюю стабильность, отметил он.

<С другой стороны, Армения подверглась нападению со стороны некоторых

внешних недемократических сил военными и гибридными средствами,

которые направлены не только против территориальной целостности и

независимости нашей страны, но и против демократии. И мы решили

присоединиться к Международному уголовному суду, чтобы защитить нашу независимость, территориальную целостность и демократию>, - подчеркнул Пашинян.

Глава кабмина отметил, что представленный правительством Республики Армения проект <Перекресток мира> направлен на содействие безопасности, стабильности и миру на Южном Кавказе.

<Этот проект является еще одним свидетельством приверженности моего правительства делу содействия устойчивому миру и безопасности в регионе посредством сотрудничества.

Я подтверждаю приверженность Армении демократическому пути на благо всего региона, на благо государственности Республики Армения, ее суверенитета и международной роли>, - сказал премьер-министр