Вторник, 19 Марта 2024 21:10

АрмИнфо.В январе благотворительная организация «Армянские матери» стала бенефициаром инициативы Idram и IDBank «Сила одного драма». Компании перечислили в фонд 3,665,972 драма за счет платежей своих клиентов.

По словам Татевик Вардеванян, руководителя отдела по коммуникациям Idram и IDBank, на этот раз они решили перевести сумму напрямую бенефициарам: один миллион из 3,6 миллионов был выделен 20 бенефициарам организации «Армянские матери» в качестве денежной помощи. «Мы решили сделать это более приятным способом - посредством подарочных карт на сумму 50 000 драмов на платформе idplus. Бенефициары смогут совершать платежи этими подарочными картами везде, где есть возможность расплатиться с Idram, а количество таких пунктов уже превышает 20 000», - сказала Татевик Вардеванян.

Остальная часть суммы, собранной в рамках инициативы, более 2,6 миллионов драмов, были направлены в организацию «Армянские матери» на реабилитационное лечение детей с диагнозом церебральный паралич.

Как известно, одним из основных направлений инициативы «Сила одного драма» является здравоохранение. «В данном случае нам важно поддержать детей с ДЦП и их родителей, ведь мы понимаем, что помимо финансовых средств, сколько усилий и внутренней силы требуется от них, чтобы заботиться о повседневных нуждах своих детей», - отмечает Татевик Вардеванян.

По словам Нарине Манукян, основательницы организации «Армянские матери», при поддержке «Сила одного драма» дети уже во второй раз смогут получить бесплатное реабилитационное лечение. “В самые трудные времена Idram и IDBank всегда рядом с нами, оказывая поддержку. Социальная ответственность — это самый важный элемент, который, на мой взгляд, должен присутствовать во всех организациях”, - сказала Нарине Манукян.

За годы существования инициатива «Сила одного драма» поддержала более 25 фондов и выделила более 160 миллионов драмов. Каждый раз, когда Вы совершаете платеж с помощью приложения Idram&IDBank, онлайн-платформ и терминалов обеих компаний, Вы становитесь послом доброй воли «Силы одного драма»!

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